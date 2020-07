Berlusconi: si al Mes ma non è voto di fiducia

E’ necessario che prima di questo sia il governo a rispondere ad un’altra domanda: che uso intende fare di quei 25 miliardi? Scostamento di bilancio significa nuovo debito, che noi stessi – o le generazioni dopo la nostra – prima o poi dovranno pagare. Non si puo’ certo farlo a cuor leggero, non si puo’ farlo per alimentare spesa assistenziale o peggio clientelare. Le risorse tuttavia ci vogliono perche’ il Paese e’ allo stremo, ma vanno impiegate in un progetto convincente di salvaguardia delle attivita’ economiche nelle regole di mercato”. Cosi’ il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un’intervista al Corriere della Sera, risponde alla domanda se il partito votera’ si’ allo scostamento di bilancio. “Non credo che il governo Conte arrivera’ al 2023 e certamente non con il nostro consenso – spiega Berlusconi -. Noi del resto siamo responsabili verso la Nazione, verso le istituzioni, non certo verso il governo. Il termine opposizione responsabile e’ spesso equivocato: non significa opposizione piu’ morbida, ma significa mettere l’interesse del Paese prima delle tattiche politiche”