Beppe Frattaroli a Campo di Giove con “ Liberi nella trappola”  

-Lunedì 9 agosto ore 21,00-anfiteatro. Palazzo Nanni

Campo di Giove,7 agosto– Un progetto musicale e letterario pensato, scritto e realizzato da Beppe Frattaroli (Autore – Compositore – Arrangiatore) con il quale l’Artista originario di Bugnara sta girando molte città italiane riscuotendo un notevole interesse di pubblico e critica. “Liberi Nella Trappola” nasce per cercare di rispondere a quelle domande che, da sempre, contraddistinguono i movimenti più significativi dell’animo umano: Chi siamo? Dietro cosa ci muoviamo? Quali sentimenti abitano e dominano il nostro cuore? Siamo in grado di riconoscerli? E se riconosciuti abbiamo la capacità di scegliere in libertà quali di essi accogliere o respingere? Se la fede è presente che significato ha nella nostra vita?

Se invece è assente, o per una serie di ragioni la trascuriamo, potrebbe essere questa la rinuncia a qualcosa di fondamentale che possa favorire l’incontro con noi stessi e con gli altri? Questi sono stati i più stringenti interrogativi ai quali Beppe Frattaroli cerca di dare una risposta convincente, ispirandosi alla spiritualità ignaziana, scoperta verso la fine degli anni novanta. Nel realizzare l’opera “Liberi nella trappola” Beppe Frattaroli ha utilizzato la sua arte musicale e narrativa che ripropone dal vivo attraverso musiche, filmati, monologhi, letture e canzoni d’Autore in italiano e in latino, un contenitore per il pubblico ricco di elementi che lasciano liberi spazi di analisi alle tante domande della vita. “Perché liberi nella trappola e non liberi dalla trappola?”

A questa domanda Beppe Frattaroli risponde: “Non otterremo mai la libertà totale in questo mondo; possiamo tuttavia ambire alla conquista di aree di libertà sempre più ampie, per elevare gradualmente il nostro livello di consapevolezza. “Liberi Nella trappola” è diventato un libro che si può trovare nel formato e-book e audiolibro in tutti gli store digitali e ovviamente nella versione cartacea, unitamente a un documentario che ripercorre i capitoli del libro. Tale documentario è inserito in una pennetta USB riscrivibile da 16 gigabyte 3.0 di ultima generazione.