Sulmona, 26 dicembre- Una tre giorni all’insegna dello sport, dell’amicizia e della scoperta della città di Sulmona non solo per gli ospiti ma anche per i “padroni di casa”. I prossimi 27, 28 e 29 dicembre, il palazzetto dello sport, su iniziativa della società BCA Basket Sulmona, con il patrocinio del Comune di Sulmona, ospiterà: il 1°torneo di Natale “Ovidio 2017” Sulmona a.s. 2017/2018.

A sfidarsi sul parquet i giovani atleti Categoria Esordienti (nati 2006/2007) che vedrà schierate 2 squadre del capoluogo peligno, entrambe della BCA Basket Sulmona; la squadra Murgia Basket Cassano (Bari) e Torre Spes squadra di Torre De Passeri. Per la categoria Under 14, invece, si sfideranno la BCA Sulmona; la Spes Amatori Pescara e lo Sporting Club Bitonto (Bari).

<In totale gli atleti saranno un centinaio – dice la presidente della Bca Basket Sulmona Loredana La Civita – e, con loro, ci saranno i coach e alcuni genitori. I ragazzi, con gli allenatori, saranno ospitati dalle famiglie dei giovani cestisti sulmonesi mentre, le famiglie degli atleti che arriveranno da fuori città, alloggeranno in alcuni B&B di Sulmona. Sarà un momento di sport, ma anche di nuove amicizie e di promozione per la città di Sulmona tutto nel segno di Ovidio. Non a caso, infatti, abbiamo deciso di dedicare questo primo torneo di Natale che, ci auguriamo, possa avere un seguito negli anni futuri, proprio al nostro concittadino illustre che quest’anno è stato celebrato nella ricorrenza del bi millenario della sua morte>.

Così, tra una partita e l’altra, i ragazzi avranno modo di sapere chi è Ovidio, la storia della statua che lo ritrae in piazza XX settembre e dell’emistichio da cui la città ha preso le lettere contenute nel suo stemma, ‘SMPE‘ e non solo. Atleti e accompagnatori visiteranno lo storico museo dei confetti nella fabbrica Pelino e poi, nella sede della Giostra cavalleresca di Sulmona, avranno modo di conoscere, tra gli altri momenti di promozione, gli eventi più importanti della città: ovviamente la Giostra, anche con la sua Cordesca, la Giostra dei bambini; e poi i momenti salienti della settimana Santa: la processione del venerdì santo e la corsa della Madonna che scappa della domenica di Pasqua.

<Saranno tre giorni intensi e vivaci per la nostra Città – conclude la presidente della Bca Basket Sulmona – e siamo certi che Sulmona saprà apprezzare questo momento di incontro e amicizia dove lo sport è il pretesto per confrontarsi con altre realtà del nostro Bel Paese. Infine un grazie va agli sponsor che ci hanno aiutato a realizzare i gadget per i nostri ospiti: Fgm Scale sicure; Ise impianti elettrici; Pavind: Pignatelli; Fattorie Pingue, Pelino e Fabbricacultura>. (h.9,00)