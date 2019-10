Banche: Febbo, confronto con istituti per agevolare l’accesso al credito

“E’ stato un momento importante di confronto – ha esordito l’assessore alle Attività produttive Mauro Febbo – che ha messo in risalto alcune importanti problematiche che devono trovare soluzione. L’importante è aver messo al centro un obiettivo comune, che consiste nell’individuazione di strumenti operativi condivisi per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese regionali. In questo senso – ha aggiunto Febbo – centrale diventa l’attività della Fira che deve svolgere un’azione di coordinamento tra la Regione e gli istituti bancari”. Proprio il presidente della Fira, Alessandro Felizzi, ha illustrato ai rappresentanti delle banche le prossime azioni della Regione in materia di opportunità di investimento e agevolazione alle piccole e medie imprese, annunciando una misura choc che mette insieme finanziamento a fondo perduto e finanziamento a tasso zero.

Il presidente della Fira ha poi affrontato le problematiche legate all’Avviso AbruzzoCrea, fondo di garanzia messo a disposizione delle aziende per realizzare progetti di investimento. Il fondo è gestito, a seguito di bando pubblico, da ArtiginCassa che prevede anche l’azione degli istituto di credito. “Su questo punto – ha insistito Febbo – è necessario che si allarghi, mediante convenzioni ad hoc, la platea degli istituti di credito disposti a finanziare progetti di investimento. Finora la risposta non è stata granché soddisfacente, ma contiamo di trovare la giusta quadra nelle prossime settimane”.

Su questo tema, a dire il vero, i rappresentanti delle banche hanno mostrato una qualche apertura che l’assessore Febbo e il presidente Fira Felizzi hanno giudicato “positiva e confortante per gli sviluppi dell’avviso AbruzzoCrea”. “L’importante – ha concluso Febbo – che il sistema bancario abbia valutato positivamente i contenuti del bando perché è da questo punto che può partire una nuova stagione di collaborazione con tutto il sistema bancario in modo che trovino giovamento le piccole e piccolissime imprese”(h. 17,30)