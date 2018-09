Badia Morronese: siglato oggi accordo per valorizzazione

Il documento, come ha spiegato Giovanni Lolli, prende forza dal “Patto per il Sud” sottoscritto tra la Regione Abruzzo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 Maggio 2016 con il quale sono stati definiti gli accordi per l’attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio e gli interventi per la loro valorizzazione. Tra questi, il “Patto per il Sud” ha previsto l’intervento denominato “Progetto Lo Spirito d’Abruzzo – Abbazia di Santo Spirito di Morrone di Sulmona”, per un importo complessivo di 12 milioni di euro, di cui 6 milioni finanziati con i fondi PAR-FSC 2014-2020, 3 milioni con fondi POR FESR 2014/2020.

Con l'accordo siglato, le parti condividono la selezione degli interventi nonché le modalità di attuazione anche mediante la sottoscrizione di accordi bilaterali tra le parti interessate da ogni singola attività. In virtù dell'accordo, la Regione Abruzzo si impegna a finanziare, per quanto di sua competenza e per gli importi relativi, gli interventi di cui all'accordo compatibilmente e nei limiti delle disponibilità economiche già previste nel Masterplan; il Comune di Sulmona si impegna ad attivarsi per l'ottenimento delle autorizzazioni di propria competenza previste per la realizzazione degli interventi, a presiedere il Comitato nonché a contribuire alla definizione degli indirizzi strategici.