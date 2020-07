Azzolina,la ministra che ha tutti contro “ Mi attaccano perché sono donna  e giovane”

Mi attaccano perché sono donna, giovane e dei Cinque stelle, pensano che io non sia preparata, ma ho due lauree e varie specializzazioni. E dunque adesso dico basta: vado io in tv e spiego io come riapriremo le scuole a settembre. Ho sbagliato a non farlo prima ma avevo troppo da fare». Con un’intervista all’Huffington Post e un’altra al Corriere Torino, nel giorno in cui i sindacati la mettono in mora sulla strategia per la ripresa, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina rilancia e annuncia la sua personale fase tre nella comunicazione. Dopo i video su Facebook in cui parlava direttamente agli studenti e ai genitori subito dopo la chiusura delle scuole, esaurita l’epoca degli annunci in tv per tastare il terreno sulla bontà di alcune idee, ora Azzolina vuole rispondere colpo su colpo contro quella che considera una vera e propria campagna di disinformazione sulla scuola e contro di lei personalmente. I sindacati contestano le sue proposte? «Da loro mi aspetto collaborazione. Noi per settembre saremo pronti, ma ognuno deve fare la propria parte. Non si può sempre dire no a tutto, a ogni tentativo di innovazione, serve coraggio», replica a muso duro. Ma su quanti insegnanti in più potrebbero arrivare, non dà risposta. Salvini non perde giorno senza lanciarle addosso un tweet? « Sono pronta a sfidarlo in tv», annuncia: «Mi attacca con fake news inventate di sana pianta». Il leader della Lega replica immediatamente: «Il confronto dove vuole e quando vuole, anche in radio e con i genitori collegati».