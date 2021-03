Avviso pubblico “Rimborso dei canoni di locazione degli studenti fuori sede. A.A 2019-2020”

Sulmona, 5 marzo– L avviso, secondo quanto stabilito dall’art. 29, commi 1 e 1-bis della D.L n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ) e dal decreto MUR attuativo n. 57/2021, detta le regole di partecipazione all’avviso per la concessione di contributi economici, sotto forma di rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede, residenti cioè in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 (dal 01 Febbraio 2020 al 31 Luglio 2020).

Il richiedente il contributo deve obbligatoriamente presentare istanza esclusivamente mediante la piattaforma telematica dell’Azienda al Diritto allo Studio di riferimento dell’istituzione Universitaria e AFAM presso cui è iscritto, allegando gli ulteriori documenti richiesti in formato pdf.Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica con accesso digitale SPID a partire dal 15/03/2021 fino alle ore 13:00 del 30/04/2021 ai seguenti indirizzi:

http://www.adsuaq.org/

http://www.adsuch.gov.it/;

https://www.adsuteramo.it/.

Per consultare l’avviso:

https://www.regione.abruzzo. it/system/files/stampa/ documenti-articoli/avviso_ aadsu.pdf