Avvenimenti del 1943 – 1944 a Sulmona, nei comuni del circondario

Sulmona, 3 febbraio– Il mese di settembre del 1943 è l’inizio di due anni di guerra civile italiana terribili che, ancora oggi, sono oggetto di analisi, dibattiti, ricerche, confronti. Il tre settembre 1943 a Cassibile si ha la resa incondizionata dell’Italia, cui segue l’armistizio firmato dinnanzi al generale Dwight Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo – americane. Viene diramato il giorno otto e si annuncia che la guerra continua, ma la Germania non crede affatto a tale eventualità. Dal Brennero giungono dodici divisioni con il compito di rafforzare la presenza delle forze armate germaniche in Italia.

Sulmona, i comuni del circondario e gli altri limitrofi, saranno anch’essi coinvolti. Nell’Archivio di Stato della sezione di Sulmona, vi è una minuziosa documentazione con l’elenco degli avvenimenti avutisi nella nostra città e nel . Molti giovani, al fine di non cadere in mano dei tedeschi, iniziano ad assaltare caserme, il distretto militare, per impossessarsi delle armi, munizioni, ordigni di guerra; in seguito decidono di recarsi in montagna, nelle nostre montagne Il 25 settembre 1943 sul Monte Morrone, dopo un combattimento, i partigiani locali riescono a mettere in fuga una pattuglia tedesca, che tenta di fare prigionieri gli alleati fuggiaschi, che tentano di oltrepassare le linee; il 30 settembre 1943 una banda di partigiani sabotatori, assalta la caserma dei Reali Carabinieri di Introdacqua, bloccando i militari dell’Arma; i partigiani procedono a prendere moschetti, pistole, bombe a mano, ed alto materiale. Nella stessa nottata la banda di prima linea attacca il magazzino militare per poter avere rifornimenti di vario genere. Il 5 ottobre 1943 viene assaltato un deposito di benzina al poste della Valle di Cansano il quale, in seguito, è incendiato; il 10 ottobre 1943 lungo la strada che da Pettorano sul Gizio, conduce a Roccaraso, viene attaccata un’autocolonna tedesca, mediante l’utilizzo di mitra; vi saranno perdite imprecisate di soldati di nazionalità germanica. In data 15 ottobre 1943 vengono assaliti due camion, con militari di nazionalità germanica a bordo, sulla strada che collega Cansano a Campo di Giove. Il 17 ottobre 1943 al castello dell’Orsa ha luogo un combattimento fra partigiani e tedeschi, durante il quale quattro partigiani vengono fatti prigionieri.

Sempre in data 17 ottobre nel comune di Cansano i partigiani rispondono al,fuoco dei tedeschi, i quali procedono a circondare l’intero paese al fine di effettuare rastrellamenti; nel corso delle azioni un partigiano rimane ferito. Il 18 ottobre 1943 sul monte Cocci della Maiella si ha un combattimento fra partigiani e tedeschi, durante il quale i partigiani hanno un caduto ed un ferito; il 10 aprile 1944 in località Fonte D’Amore si ha un combattimento fra partigiani e tedeschi, nel corso del quale alcuni partigiani vengono feriti. Nella notte del 2 giugno 1944 viene assaltata la caserma dei Reali Carabinieri di Sulmona, al fine di prendere armi e munizioni; nel corso dell’azione un partigiano viene ferito. L’8 giugno 1944 la quasi totalità dei partigiani locali, si reca nella cittadina di Popoli, per partecipare ad un combattimento che i partigiani di Popoli ingaggiano con le retro guardie tedesche; il 9 giugno1944 altri partigiani locali inseguono il nemico in ritirata fino alla città di Aquila, partecipando alla liberazione della città abruzzese. Per questi fatti riportati nella relativa documentazione conservata in Archivio si avranno o perché caduti nelle azioni, o perché fatti prigionieri, o perché catturati e incarcerati i seguenti caduti: Antonio D’Eliseo, Giuseppe D’Eliseo, Antonio Taddei, Giuseppe De Simone, Ettore De Curti, Cassio Ruscitti, Odorisio Berardino, Francesco Santoro, Michele Del Greco, Anselmo Santilli, Angelo Lo Stracco; i feriti saranno: Ten. Col. Cangini, Onofrio Di Paolo, Presutti, Lorenzo Ramuno, Domenico Salce. Gli invalidi per esser stati detenuti nelle carceri naziste sono: Alfieri Di Girolamo, Giuseppe Bolino, Guido Mestica, e altre persone le cui pratiche sono in corso oltre ai seguenti ulteriori detenuti: Mario Grande Pelino, Mario Scocco, Nicola Giammarco, Giuseppe D’Antino Settevendemmie, Giacomo Balassone, Angelo Balassone, Antonio Balassone, Paolo Balassone, Oreste Di Mosso, Oreste Di Paolo, Gino Ranalli, Domenico Silvestri, Giovanni Gagliardi, Vincenzo Pistilli, Amedeo Liberatore, Ida Antonangeli, Aurelio Rapone, Giovanni Oddi, Claudio Di Girolamo il quale, (leggo testualmente il documento in mio possesso), è colpito da mandato di cattura ma non arrestato, Raffaele Ferri. Nel corso dei mesi dell’occupazione tedesca, saranno messe in atto azioni di prima linea aventi la finalità di attuare il sabotaggio, ed è stato il massimo aiuto ai prigionieri alleati fuggiaschi. A molti di essi saranno rilasciati documenti di riconoscimento falsi rilasciati da uomini fidati in servizio presso il comune. Momenti, avvenimenti, fatti davvero terribili, che ricordano anche nel nostro territorio il biennio 1943 – 1944, la guerra civile italiana, con la Repubblica Sociale Italiana (RSI) a nord, gli alleati che avanzano dal sud Italia, una volta sbarcati a Reggio Calabria mediante l’operazione denominata Baytown, avutasi nella notte fra il tre e il quattro settembre 1943, avvenuta in contemporaneità con la stipula dell’armistizio dell’Italia a Cassibile, L’operazione militare prevede lo sbarco a Reggio Calabria del XIII Corpo d’Armata, dell’Ottava Armata Britannica, della Prima Divisione Canadese. Ciò consente alle forze alleate di ottenere una testa di ponte nella punta dello stivale d’Italia. La città di Sulmona, sempre dalla documentazione conservata nella sezione dell’Archivio di Stato di Sulmona, vedrà arruolarsi alla “Brigata Maiella”, storica formazione partigiana, decine e decine di giovani alla richiesta del bando militare a firma del tenente Claudio Di Girolamo, diffuso dal Comitato Patriottico locale per la Liberazione Nazionale. In Italia, nel corso di tale periodo storico, avranno luogo le rappresaglie che saranno attuate sia dalle forze armate germaniche, sia dalle forze armate alleate. Ricordare tutto e tutti è dovere civico, morale, storico.

Andrea Pantaleo