Sulmona, 24 dicembre- Il movimento Avanti Sulmona, ispirato ai valori del riformismo e dell’associazionismo civico, ha deciso di riprendere e proseguire il cammino nel solco tracciato alle amministrative del 2016, e di riproporre i suoi temi e le sue proposte in tema di solidarietà, giustizia sociale, cultura, economia diffusa, necessari alla crescita ed allo sviluppo della città e della società Sulmonese. Il movimento, ispirato ai valori del riformismo e dell’associazionismo civico, ha deciso di riprendere e proseguire il cammino nel solco tracciato alle amministrative del 2016, e di riproporre i suoi temi e le sue proposte in tema di solidarietà, giustizia sociale, cultura, economia diffusa, necessari alla crescita ed allo sviluppo della città e della società Sulmonese.

È quanto deciso, nelle settimane scorse in un incontro on line da remoto, tra candidati e rappresentanti dei partiti e delle associazioni fondatrici del movimento, e raccolto in un documento che, nei giorni successivi, tutti i partecipanti alla riunione virtuale hanno provveduto a sottoscrivere personalmente.

Preso atto che i due consiglieri comunali eletti hanno da tempo abbandonato Avanti Sulmona, aderendo ufficialmente ad un altro partito, costituendone un gruppo in consiglio comunale e facendo più volte dichiarazioni pubbliche a suo nome, nella assemblea del movimento si è deciso di affidare il simbolo a Massimo Carugno per le finalità di prosecuzione della esperienza politica di Avanti Sulmona.

Nelle settimane successive il movimento avvierà la sua organizzazione per approntare temi, programmi, iniziative e risorse umane per approntare la lista. Avanti Sulmona ci sarà e non disperderà il patrimonio politico che alle elezioni del 2016 lo ha portato ad essere il secondo “partito” della città. L’occasione è gradita per formulare, in questa difficile e sofferente epoca, un sincero e convinto Buon Natale a tutti i Sulmonesi unito ad un augurio di speranza e giorni migliori. Così stamani in una nota l’avv.Massimo Carugno della Segretaria Nazionale del Psi