Autorizzata nuova linea elettrica in cavo interrato tra Roccaraso e Rivisondoli

L’intervento permetterà di garantire una migliore affidabilità della rete in una zona interessata da una intensa attività turistica Investimento di oltre 10 milioni di euro

Sulmona, 13 gennaio- – È stato autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica l’intervento che prevede la realizzazione di una nuova linea quasi completamente in cavo interrato a 150 kV che collega l’elettrodotto “S.Angelo – Cocullo Brulli” e la Cabina Primaria di Roccaraso, nei comuni di Roccaraso e Rivisondoli – a circa 1200 metri di altitudine Per il nuovo collegamento, lungo circa 9 km – di cui solo 200 metri aerei e tutto il resto in cavo interrato – Terna investirà oltre 10 milioni di euro.

La progettazione dell’opera è stata sviluppata tenendo in considerazione un sistema di indicatori sociali, ambientali e territoriali, che hanno permesso di valutare gli effetti della pianificazione elettrica nell’ambito territoriale considerato.