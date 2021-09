Automobilismo: la Coppa Acerbo Pescara

Sulmona,1 settembre– In questi giorni in città ancora una volta l’automobilismo con la sua storia illustre è stato protagonista coinvolgendo tutti ad ogni età. Sulmona è stata ancora una volta figura di spicco del mondo delle auto sportive della Ferrari. L’Abruzzo, regione secolare con la sua storia celebre e tradizioni millenarie, può vantare anche una storia celebre dell’automobilismo con le sue gare storiche immortali.

Il capoluogo adriatico , la città di Pescara, vanta la sua storia automobilistica grazie alla Coppa Acerbo, storica, immortale, leggendaria gara automobilistica nata a Pescara la quale, in tutte le edizioni disputatesi, ha visto sfilare e gareggiare assi del volante divenuti celebri ed immortali. Dal 1924 al 1961 Pescara e l’Abruzzo sono stati protagonisti anche nel mondo delle corse automobilistiche. La città di Sulmona è stata anch’essa personaggio principale, grazie alla coppia Guido Ginaldi Raffaele D’Amario, i quali si aggiudicheranno la seconda edizione del 1925. La gara è ideata dal deputato Giacomo Acerbo, il quale intitola la competizione alla memoria del fratello Tito Acerbo, ufficiale con il grado di capitano del 152° Reggimento Fanteria, caduto il 16 giugno 1918 a Croce Piave, decorato di medaglia d’oro al valor militare.

La partenza avviene da Piazza Duca degli Abruzzi per poi percorrere il centro della città, per poi dirigersi verso Villa Raspa di Spoltore, Cappelle Sul Tavo, Montesilvano e giungere in Piazza Duca degli Abruzzi. L’albo d’oro vanta la presenza di campioni e nomi altisonanti dell’automobilismo italiano ed internazionale. Fra essi si aggiudicheranno la vittoria finale Enzo Ferrari su Alfa Romeo vincitore della prima edizione del 1924, Guido Ginaldi su Alfa Romeo in coppia con Raffaele D’Amario vincitori della seconda edizione del 1925, Giuseppe Campari su Alfa Romeo il quale si aggiudica tre Vittore rispettivamente negli anni 1927, 1928, 1931, Tazio Nuvolari su Alfa Romeo nel 1932, Alberto Ascari su Maserati nel 1948, Bernd Rosemeyer su Auto Union nel 1936 e 1937. La Ferrari, celebre casa di Maranello, sarà anch’essa vittoriosa in questa celebre corsa automobilistica con ben quattro trionfi ottenuti rispettivamente da Froilan Gonzales nel1951, Giovanni Bracco e Paolo Marzotto nel 1952, Mike Hawthorn e Umberto Maglioli nel 1953, ed infine l’ultima edizione della gara vinta dalla coppia Lorenzo Bandini e Giorgio Scarlatti nel 1961. Ricordiamo anche la vittoria di Juan Manuela Fangio alla guida dell’Alfa Romeo ottenuta nel 1950

. Questi sono solo alcuni dei piloti che hanno vinto nella loro carriera la Coppa Acerbo di Pescara, rappresentando il mosaico storico immortale della gara automobilistica Abruzzese. Ancora oggi, ha distanza di mezzo secolo dall’ultima edizione avvenuta nel 1961, la Coppa Acerbo è nella memoria e nell’animo di tutti gli appassionati di automobilismo. Questa gara è oggetto di racconto alle giovani generazioni le quali non hanno avuto la fortuna, l’opportunità di vivere in prima persona la celebre corsa automobilistica d’Abruzzo, perché la Coppa Acerbo di Pescara è considerata la corsa ed il circuito fra i più antichi e prestigiosi del mondo, con la sua storia celebre, le sue vittorie leggendarie, le sue emozioni e gioie immortali. La Coppa Acerbo è immortale, prestigiosa identità della Regione Abruzzo, con la sua popolazione forte e gentile come tradizione secolare vuole.

Andrea Pantaleo

( ph coppa Acerbo da comunedicappelesul tavo.pe.it)