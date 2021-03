Attività di sorveglianza e controllo nel Pnalm

Pescasseroli, 15 marzo- Prosegue l’attività di controllo su tutto il territorio del Parco con Guardiaparco e Carabinieri Forestali impegnati in diversi settori e ambiti operativi al fine di garantire la migliore prevenzione e tutela del territorio.A Pescasseroli Guardiaparco e Carabinieri Forestali, con il supporto del veterinario del Parco e della Polizia Locale, sono stati svolti diversi servizi finalizzati al contrasto del randagismo canino, uno dei fenomeni peggiori che ancora caratterizza molte aree del nostro Parco, e che non di rado arreca danno, sia alla fauna, sia al bestiame domestico. Al termine delle diverse giornate di lavoro sono stati catturati 10 cani vaganti che per giorni erano stati visti aggirarsi nelle aree limitrofe al centro abitato. Quattro di questi, senza microchip, sono stati mandati al canile di Sante Marie, con costi di gestione a carico del Comune e quindi di tutta la collettività, per tutti gli altri, con microchip, sono stati individuati e sanzionati i proprietari.

Nel Comune di Opi i Carabinieri Forestali della Stazione Parco di Pescasseroli, hanno identificato e sanzionato il responsabile di un rogo nei pressi dell’Hotel du Parc, il quale stava bruciando una grossa quantità di rifiuti di varia natura, tra cui materiale plastico e legname, fatto gravissimo visto il sistema di raccolta dei rifiuti operante sul territorio e la possibilità di accedere in modo piuttosto semplice alle isole ecologiche per i materiali ingombranti.”Tutte le operazioni- spiega il Parco- sono frutto del lavoro sinergico tra le forze in campo sul territorio, sia per la difesa della Natura, sia per la tutela della salute pubblica”.