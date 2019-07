Attivato il servizio CAF-UIL Molina Aterno-Valle Subequana

Molina Aterno, 3 luglio- Dal 2 luglio 2019 è stato attivato un Ufficio CAF_UIL della Valle Subequana nel Comune di Molina Aterno, in Via Colle n. 1.Il servizio è operativo dalle ore 15:00 alle ore 18:00 il primo ed il terzo martedì di ogni mese. Gli utenti possono comunque rivolgersi ogni giorno, per urgenze ai numeri telefonici delle sedi di Sulmona 0864/50376 e Pratola Peligna 0864/272524.Il Sindaco del Comune di Molina Aterno, Luigi Fasciani, nonché Commissario della Comunità Montana Sirentina, esprime il proprio compiacimento poiché è una prestazione che va a rafforzare la rete dei servizi socio-sanitari già in essere, a favore del territorio e dei cittadini, per migliorarne la qualità della vita, obiettivo fondamentale degli Enti locali che operano nel territorio. (h. 14,00)