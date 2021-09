Atletica:le staffette regionali si preparano sulla pista di Sulmona per i campionati italiani

Sulmona, 15 settembre– Domani,Giovedì 16 alle ore 15.00, i migliori velocisti abruzzesi si concentreranno sul rinnovato manto di atletica del Complesso sportivo “N.Serafini” per preparare la formazione della staffetta 4×100 che correrà a Parma il 2 e 3 ottobre i Campionati Italiani Cadetti. Gli atleti convocati saranno seguiti dal tecnico pescarese Roberto Ragonese, responsabile del settore velocità.

Nella formazione femminile, farà parte anche Serena Di Renzo, atleta di vertice dell’Amatori Serafini. Il quartetto femminile che scenderà in campo nella città emiliana per correre la 4×100 è così composto: Serena Di Renzo ( Serafini Sulmona), Federica Giorgetti ( Aterno Pescara) , Annelise Camplone ( Idem) e Gaia Romano ( Pol. Tethys Ch.) mentre in quella maschile i componenti saranno schierati in questo modo: Nino Di Carlo ( Atl. Teramo),Emanuele Corrado (Passologioco Pe) , Daniele Giancristofaro ( Atl. Lanciano) e Alessandro Baldassarre ( Mennea Ch).