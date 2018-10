Atletica: tricolore cadetti,applausi per Daniele Silvestri 9^ classificato con record regionale

Sulmona,9 Ottobre– Non ha vinto il titolo italiano ai Campionati di Rieti, ma ha dato comunque “filo da torcere” agli atleti della Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio ecc. I suoi 3545 punti ottenuti in sei specialità diverse ( 100 ostacoli, alto, giavellotto, disco , lungo e m. 1000) hanno veramente dell’incredibile e sono il risultato di un lavoro che in questa particolare circostanza si può definire veramente eccezionale in quanto Daniele Silvestri, grazie alle sue qualità atletiche, evidenziate dagli allenatori Knoll e L.e D. Carrozza ha potuto mettere paura ai colossi dell’atletica nazionale.

Il 9° posto ottenuto ai Campionati Italiani di Rieti consente all’ atleta sulmonese di stabilire il nuovo record abruzzese delle prove multiple, migliorando così di oltre 100 punti quello precedente. Il giovane rappresentante dell’ASD Amatori Atletica Serafini con la bella posizione di classifica si è piazzato davanti ai rappresentanti del Piemonte, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Trentino, Sicilia, Veneto, Umbria, Lombardia, Marche e Sardegna, facendo capire che in questa particolare specialità di “ corpulenti” , che ha radici mitologiche, con le “fatiche di Ercole”, lui, Daniele, un sulmonese originale, in futuro può dire ancora tanto.

Anche l’altra sulmonese Lucia Santucci, impegnata nella gara degli 80 ostacoli ha dato il meglio di se giungendo 6° nella 3 batteria sfiorando di pochi millesimi l’ammissione ai turni di finale. Per loro e per tutti gli atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini la stagione finisce qui e riprenderà a metà ottobre con la preparazione per le gare di corsa campestre e per le Indoor.