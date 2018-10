Atletica: Santucci e Silvestri domenica a Rieti

Sulmona,3 ottobre– Con il mese di ottobre riappaiano anche i grandi appuntamenti per i giovani atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini. Il primo che si presenta sul calendario nazionale è quello in programma a Rieti il prossimo sabato e domenica e riguarda i Campionati Italiani individuali e per regioni cadetti. La manifestazione molto cara alla Federazione italiana di atletica leggera rappresenta per molti giovani il trampolino di lancio per un futuro ricco di soddisfazioni. Tra i tanti atleti provenienti da ogni parte d’Italia ci saranno anche due dell’Amatori Serafini per difendere non solo l’immagine della città, ma sopratutto sono li per cercare di confrontarsi alla pari con i loro coetanei.

Si tratta di Daniele Silvestri, 14 anni iscritto alla skill class del secondo anno del Liceo “E. Fermi “ di Sulmona e di Lucia Santucci anch’essa frequentante la stessa classe del liceo scientifico. Il primo gareggerà nell’esathlon e dovrà fare sei gare ( 100 ostacoli – alto – giavellotto- lungo- disco e m 1000) in due giorni, mentre Santucci correrà le batterie dei m 80 ostacoli sabato mattina. Va sottolineato che i due atleti dell’Amatori Serafini per la particolare circostanza indosseranno la maglia della Regione Abruzzo in quanto sono stati inseriti nella foramazione regionale composta prevalentemente da giovani di Pescara, Chieti, Teramo, Avezzano, l’Aquila , Giulianova e Lanciano. (h.14,30)