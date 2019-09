Atletica: sabato a Sulmona manifestazione di chiusura 2019 per allievi e cadetti

Sulmona, 12 settembre- L’atletica regionale sabato 14 e domenica 15 chiude a Sulmona la stagione 2019 con una manifestazione riservata alle categorie più nobili di questo sport che sono gli allievi e i cadetti. L’evento molto sentito tra gli atleti abruzzesi si presenta importante perché tra le notevoli attenzioni dovrà anche assegnare i titoli di campione abruzzese e per la categoria cadetti servirà come ultima indicativa per le formazioni maschili e femminili impegnate al Trofeo Musacchio di Isernia, sette giorni dopo, ed ai Campionati italiani il 5 e 6 ottobre a Forlì.

Buone prospettive per gli atleti sulmonesi dell’Amatori Serafini che per l’occasione si presentano alla ricerca di un risultato utile. Tra quelli che saranno sicuramente i protagonisti delle due giornate vanno menzionati gli ostacolisti Lucia Santucci e Remo Palazzone, le velociste Beatrice Di Renzo, Irene D’Orazio, Federica Ferrusi, Alessia Amori e Verena D’Eliseo .

Le attenzioni sono anche per Daniele Silvestri impegnato nel salto in alto e nei 2000 siepi, Vittoria Casaccia nell’alto e Lorenzo Risio nei 5 km di marcia. Particolarmente attesa alla prova è la giavellottista Sara Scuderi che proprio a Sulmona, sulla pista dove si allena quotidianamente, cerca la qualificazione per i Campionti Italiani di Forlì. (h. 12,45)