Atletica leggera: a Sulmona 25-26 settembre Campionati italiani di società Allievi

Sulmona,23 luglio- La Federazione Italiana di atletica leggera conferma Sulmona per il 25 e 26 settembre sede dei Campionati Italiani di società Allievi- Gruppo Adriatico e affida all’ASD Amatori Atletica Serafini l’organizzazione dell’importante manifestazione. La bella notizia trova però riscontro negativo nelle grosse difficoltà avute dall’Assessore Cozzi, nell’ evitare la concomitanza con l’ inaugurazione del “Premio Sulmona 2021” in programma nei stessi giorni. C’è molta amarezza nell’ambiente sportivo per questo fatto in quanto ancora una volta lo sport e la cultura contrastano invece di convergere e trovare una linea comune alla soluzione del problema.

L’evento di atletica è un concentramento di storiche associazioni che arriveranno a Sulmona con oltre 700-800 rappresentanti destinati ad alloggiare nei giorni di gara nelle nostre strutture territoriali ed essere programmati per le visite turistiche predisposte dalla società organizzatrice. La concomitanza dei due eventi, molto importanti nella loro specificità, non giova certo al piano organizzativo che Sulmona è in grado di offrire, soprattutto perché sia i “ Campionati di atletica “ che “ il Premio Sulmona” finiranno nell’appendice del cartellone estivo, elaborato dall’assessore, nello stesso momento. Comunque l’Amatori Atletica Serafini sta facedo notevoli sforzi per calendarizzare ogni anno manifestazioni di questo tipo nell’intenso programma della Federazione. La coincidenza di quest’anno, è inutile nasconderlo, potrebbe però essere dannosa in futuro quando la Federazione Nazionale di atletica sceglierà le sedi dove effettuare i propri eventi importanti.