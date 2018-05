Atletica: conclusa a Sulmona la fase regionale del CDS allievi e cadetti

Sulmona, 15 maggio– L’atletica abruzzese ha concluso a Sulmona sabato e domenica scorsi il trittico iniziato nel mese di marzo e che ha visto la presenza di oltre 2500 atleti di tutte le categorie provenienti da ogni parte della regione. Lo scorso fine settimana, quindi, si sono svolti i campionati di società allievi e cadetti che sono serviti ai tecnici abruzzesi per selezionare gli atleti impegnati a Bressanone per il Trofeo Brixia Meeting in programma il 20 maggio e quello nelle Marche per il Meeting nazionale Città di Fidenza il 10 giugno. Tra i risultati che hanno caratterizzato le gare di Sulmona spiccano le vittorie degli atleti ovidiani Remo Palazzone nei 110 ostacoli, Nino Di Censo nel lancio di peso , Gianluca D’Angelo e Vittoria Casaccianel salto in alto e Lucia Santuccinegli 80 ostacoli. Buone anche le prestazioni di Ludovica Di Cesarenei 100 e 200 piani e Nino Di Censonel lancio del martello. Le gare di Sulmona hanno consentito a molti di questi giovani il necessario collaudo per verificare la propria condizione in quanto la prossima settimana parteciperanno ai Campionati Italiani studenteschi in programma sulla pista dello stadio “ La Favorita” di Palermo. (h. 15,00)