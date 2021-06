Atletica, buoni risultati degli atleti sulmonese alla”due giorni” dei campionati di società

Sulmona,21 giugno Sabato e domenica sono state veramente due belle giornate di atletica e a trarne grande vantaggio è stata proprio la regina dello sport che attraverso i suoi risultati ha dimostrato ancora una volta la buona qualità della pista del complesso sportivo “ Nicola Serafini”.

Unitamente ai risultati che hanno ottenuto gli atleti non solo abruzzesi ma anche del Lazio, Campania, Sardegna, Molise , Marche , Veneto e Puglia, vanno segnalati quelli firmati dai tanti giovani atleti dell’Amatori Serafini, società che ha anche organizzato questo fine settimana con il patrocinio del Comune di Sulmona.

La “ stella nascente” dell’atletismo sulmonese Serena Di Renzo, terza media a Raiano, ancora una volta ha dimostrato che nelle sue gambe c’è la giusta dose di “dinamite” che servirà a proiettarla nel novero delle migliori specialiste abruzzesi. Prima classificata nei m. 300 e seconda nei m. 80 Serena è apparsa un piccolo “fenomeno” in crescita e quindi pronta a centrare tra quest’anno ed il prossimo anno obiettivi in questo sport.

Sucesso con personale per Simone Ottaviani nel salto in alto. Superata con facilità l’asticella posta a m. 1.45 ha avuto per due volte piccoli problemi alla misura sucessiva m. 1.47 . Secondo posto e migliore misura stagionale m.1.20 per Sofia Bianchini.

Nella velocità il bel gruppo delle ragazze tesserate con l’Amatori Serafini ha ottenuto nelclassifica definitiva il secondo posto con Flavia Bonaventura (9”26), terzo Ilaria Ranalli(9”34) , quinta Sofia Bianchini( 9”38), sesta Aurora Tella (9”48) ,dodicesima Aurora Eletto(10”42). Invece nei m 80 piani Stefano Fortunato si è classificato secondo con il personale di 10”07. Buona anche la prestazione di Chiara Ranalli che con il tempo di 11”37 è riuscita ad ottnere nei m. 80 la sua migliore gara dell’anno.

Tra le “allieve” Giulia Cutarella ha piazzato un promettente 13”38 nella gara dei m. 100 dove Giulio Liberatore, al suo riento, ha corso in 12”34. Tra gli junior Daniele Silvestri si è classificato secondo nei m. 400 e nell’alto rispettivamente con 54”29 e m 1.70. Sui m. 200 Lorenzo Marinucci, alla sua prima esperienza, ha stampato un bel 25”32. Nel lancio del peso promesse Nino Di Censo ha messo tutti in riga vincendo la medaglia d’oro con i m .10.66.Sabato e domenica sono state veramente due belle giornate di atletica e a trarne grande vantaggio è stata proprio la regina dello sport che attraverso i suoi risultati ha dimostrato ancora una volta la buona qualità della pista del complesso sportivo “ Nicola Serafini”.