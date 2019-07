Atletica: a Sulmona i campionati regionali assoluti

Sulmona, 10 luglio– Per il 2° anno consecutivo, il Comitato Regionale della FIDAL ha affidato all’ASD Amatori Atletica Serafini l’organizzazione dei Campionati regionali individuali assoluti 2019. L’importante manifestazione rientra tra le gare che la Federazione nazionale ha inserito nell’organigramma annuale e che come prevedono i regolamenti si effettua nello stesso giorno in tutte le regioni italiane.

Per l’Abruzzo sarà, quindi, Sulmona ad ospitarla e, secondo il programma orario, si svolge in due giornate sabato 13 e domenica 14 sempre con inizio alle ore 15.00. L’evento ,decisamente di grande spessore per l’atletismo abruzzese, è destinato a richiamare sulla pista colorata del complesso sportivo Serafini oltre 400 atleti provvenienti da tutto l’Abruzzo e tesserati con le migliori società regionali.

Per molti atleti che gareggeranno ai Campionati di Sulmona, l’appuntamento sulla pista ovidiana rappresenta l’ultima possibilità per ottenere lo standard di partecipazione agli Italiani in programma a Bressanone dal 26 al 28 luglio.

Presenti alle gare di Sulmona 12 atleti dell’Amatori Serafini . Oltre alla marciatrice Fabiana Bucci, 9° nel 2019 agli italiani Indoor, scenderanno in pista anche Brayan Di Lorenzo nel giavellotto, Simone Giammarco nella 4×100 e 4×400, Davide Di Cesare e Simone Di Loreto nei 3000 m siepi, Daniele Restaino nella 4×100 e 4×400, Ludovica Di Cesare , Ciavattone Ilaria, Federica Di Censo e Colaiacovo Caterina la 4×100 e la 4×400. Daniele Silvestri e Mario Di Censo nel salto in alto.(h.8,00)