Atletica: a Sulmona i campionati assoluti di società

Sulmona, 5 maggio- Oggi sabato e domani domenica come previsto dal calendario la pista di Sulmona ospiterà la prima prova dei campionati regionali assoluti di società. Si tratta della più importante manifestazione di atletica leggera per le squadre che tendono a raggiungere le necessarie posizioni previste per la Finale Oro, Argento e Bronzo. Scenderanno in campo le migliori forze dell’atletismo abruzzese, tesserate con le società storiche come l’Aterno Pescara, Gran Sasso Teramo, Atletica Vomano, Nuova Atletica Lanciano, Aics Hadria Pescara, Falcazzurro Chieti, Atletica l’Aquila e naturalmente Amatori Atletica Serafini. Tra gli atleti che sono chiamati ad ottenere il loro massimo per l’acquisizione del punteggio che servirà alle loro rispettive società di centrare uno degli obiettivi per la Finale Nazionale vanno segnalati Gaia Sabatini , Ludovica Clementini, Giada Bilanzola , Alessia Beneduce, Valeria Latino, Ludovica Montanaro, Ludovica Di Cesare, Fabiana Bucci e Greta Zuccarini per le donne . Mentre per gli uomini Manuel Di Primio, Claudio David, Francesco Chiaverini, Yassine Kabbouri , Andrea Sinisi , Riccardo Ruffilli, Samuel Puca, Lorenzo Mantenuto, Salvatore Angelozzi, Leonardo Puca, Luigi Cirotti e Davide Di Cesare. (h. 14,00)