Assolto Gianni Chiodi per la vicenda ” Rimborsopoli”

Sulmona, 12 giugno– Il Tribunale di Roma ha definitivamente chiuso il processo a carico dell’ex Governatore della Regione Abruzzo Gianni Chiodi ” perchè il fatto non sussite “nell’ambito del processo per la cosidetta ” Rimborsopoli abruzzese”una vicenda che all’epoca fece enorme scalpore e che riguardava i cosidetti rimborsi facili degli amministratori regionali.

Nell’inchiesta oltre a Chiodi finirono una ventina fra Consiglieri e Assessori regionali delle diverse parti politiche. La vicenda è andata poi lentamente sgonfiandosi dopo i pronunciamenti di molti Tribunali italiani dove si sono celebrati i processi degli amministratori abruzzesi. Oggi insieme a Chiodi sono usciti completamente estranei alla vicenda anche l’ex Vice Presidente della Regione Alfredo Castiglione e l’ex Assessore regionale Paolo Gatti. Secondo l’accusa i tre esponenti la Giunta regionale avrebbero fatto uso improprio nell’utilizzo della carta di credito della Regione I tre esponenti la Giunta regionale erano stati imputai a vario titolo,di peculato e truffa aggravata per fatti ricompresi nel periodo 2009-2011 (h. 19,00)

Quagliariello: ora qualcuno chieda scusa a Chiodi

Sulmona, 12 giugno- Per chi come me non aveva mai avuto il minimo dubbio, quella di oggi non e’ una notizia ma il dovuto risarcimento morale per le ingiuste accuse rivolte nei confronti del governatore che ha risanato l’Abruzzo sotto il profilo economico e non solo”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, leader di ‘Idea’. “Qualcuno- aggiunge- dovrebbe ricordare quanto questa vicenda abbia politicamente influito sulle ultime elezioni regionali. Per questo, e non soltanto per questo, c’e’ chi dovrebbe chiedere scusa a Gianni Chiodi. A lui, ad Alfredo Castiglione e a Paolo Gatti un pensiero di sincera vicinanza” (h. 20,30)