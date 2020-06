Assegnati i riconoscimenti della X edizione del Premio Pratola

Pratola 28 giugno- Si è svolta nella serata di ieri la decima edizione della manifestazione Premio Pratola. L’evento si è tenuto all’Hotel Meeting Santacroce. È stata ideata da Ennio e Pierpaolo Bellucci ed allestita dall’Associazione Futile ed Utile. La serata è stata presentata da Roberto Ruggiero e Federica Peluffo. L’evento ha avuto inizio con l’esecuzione dell’inno nazionale Fratelli d’Italia eseguito dal complesso bandistico di Pratola Peligna, quale omaggio all’unità nazionale, al tricolore, alla storia d’Italia. Il pubblico come sempre alla manifestazione ha risposto in gran numero desideroso di non voler mancare. Sono stati premiati professionisti giunti da ogni località nazionale oltre ad imprenditori locali.

Hanno ricevuto il premio Maria Teresa Letta vice presidente della Croce Rossa Italiana per la sezione pace e solidarietà, per la sezione giornalismo Alessandro De Angelis vice direttore di Huffington Post e Lina Palmerini giornalista parlamentare, Patrizio Rossi sovrintendente sanitario nazionale per la sezione lavoro, Andrea Sedici stilista di fama nazionale per la sezione moda lavoro, Lucilla e Mario Pelino titolari della rinomata azienda Sulmonese produttrice di confetti per la sezione lavoro, Nino Paolilli giornalista e scrittore per la sezione letteratura, Nunzio Di Placido pittore e noto artista della città di Sulmona per la sezione arte, Goffredo Palmerini scrittore per la sezione letteratura.

Non è mancato il momento della musica con la presenza dell’artista Santino Spinelli e di suo figlio Gennaro i quali hanno eseguito il celebre brano musicale dal titolo J’attenrdai. Il Premio Nazionale Pratola compie dieci anni di vita e, in questo decennio, ha visto la presenza di innumerevoli personaggi in tutti i settori.Al termine della premiazione non è mancato il dibattito, il quale ha visto essere protagonisti giornalisti premiati, i quali hanno dato luogo ad un confronto e dibattito su temi attualissimi fra i quali l’emergenza del Covid 19, sulla professione odierna del giornalista. Non è mancato il confronto con il pubblico presente.

Presenti alla cerimopnia il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino, il consigliere Regionale Antonietta La Porta, il Vice Sindaco di Sulmona Marina Bianco. Una manifestazione la quale collega Pratola Peligna nella realtà nazionale di prestigio e notorietà. La passerella e la manifestazione del Premio Pratola dopo dieci anni hanno raggiunto traguardi prestigiosi.. Auguri ai premiati i quali per la loro professionalità, svolta in maniera encomiabile nei loro rispettivi settori lavorativi, hanno conseguito l’ambito Premio

Andrea Pantaleo