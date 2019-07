Aspettando la Giostra Cavalleresca: il Sestiere di Porta Japasseri

Sulmona, 20 luglio– Nel nostro viaggio all’interno dei borghi e sestrieri di Sulmona che sono i veri protagonisti della Giostra Cavalleresca siamo andati a conoscere più da vicino altra contrada che partecipa alla giostra cavalleresca di Sulmona dell’era moderna, il Sestiere di Porta Japaseri. Ringraziamo il capitano Antonio Cinque, i vice capitani Andrea Pallozzi, Roberto Cerasoli, il consiglio direttivo, i responsabili dei vari settori, tutto il popolo della contrada come sempre disponibili ad ogni richiesta, i quali lavorano un anno intero al fine di garantire la migliore riuscita della manifestazione.

Japasseri è gemellato con l’isola greca di Zante e, per quanto concerne la giostra dei borghi più belli d’Italia, con Anversa degli Abruzzi. I colori della contrada sono il rosso, nero, argento, ed il motto della contrada è per aspera ad astra. Il sestiere di porta japasseri pubblica il giornale denominato il vessillo il quale rappresenta un viaggio coinvolgente nella storia della contrada, ed è una preziosa illustrazione anche degli eventi e dei cimeli che possiede. Japasseri ha vinto tre pali della giostra cavalleresca di Sulmona rispettivamente negli anni 1998, 2002, 2018; per quanto concerne la cordesca, la giostra dedicata ai ragazzi, nella quale protagonisti indiscussi sono i ragazzi, la contrada vince il palio nell’anno 2014.

Il territorio di japasseri comprende il lato nord est della prima cinta muraria, tra la circonvallazione Orientale, il limite sud di piazzale Carlo Tresca, corso Ovidio, via Antonio De Nino, via Giovanni Pansa. Nel suo territorio è aggregata anche la parte orientale del distretto di porta Sancti Pamphili. Abbiamo avuto la possibilità di poter ammirare più da vicino i cimeli che la contrada porta in corteo storico, ad iniziare dagli abiti storici realizzati con stoffe pregiatissime da nobili, dame, armigeri, sbandieratori, falconieri, suonatori di chiarine. Non è mancata l’affascinante realtà degli elmi, corpetti, spade, alabarde, evocanti il mondo cavalleresco e dei cavalieri d’arme le cui gesta sono entrate di diritto nella storia della città di Sulmona. Di gran pregio anche l’aquila che viene montana sull’elmo del capitano della contrada, aquila che rappresenta la leggenda di uno dei rapaci più famosi, il quale domina l’alto dei cieli.

La contrada di Porta Japasseri, come tutte le altre, lavora senza sosta al fine di garantire al massimo la riuscita di una delle manifestazioni equestri fra le più famose sia in ambito nazionale, sia internazionale. Ogni minimo dettaglio deve essere curato con la massima attenzione, perché ogni realtà rappresenta il fondamentale mosaico della giostra cavalleresca di Sulmona. Come si sol dire in bocca al lupo alla contrada per questa ennesima sfida a singolar tenzone nel campo di piazza Maggiore. (h. 14,00)

Andrea Pantaleo