Aspettando la Giostra Cavalleresca: il borgo di Santa Maria della Tomba

Sulmona, 22 luglio- Il nostro viaggio all’interno della contrade che partecipano alla giostra cavalleresca dell’era moderna continua, ed andiamo nel borgo di Santa Maria della Tomba. Il nome della contrada ha origine dalla chiesa di Santa Maria della Tomba sita in piazza Plebiscito, chiesa la quale è sede della secolare Confraternita di Santa Maria di Loreto. I colori della contrada sono il verde, il giallo, il bianco.

Il capitano è Angelo La Civita, i vice capitani sono Armando Pietrini e Rossano Guidi. Ringraziamo sia loro, sia l’intero popolo della contrada, unitamente al consiglio direttivo, per averci concesso di accedere all’interno della loro sede sita in Corso Ovidio, al fine di poter ammirare gli abiti realizzati con stoffe pregiate che dame, cavalieri, armigeri, suonatori di chiarine e tamburi, sbandieratori, ed altri figuranti, indosseranno nel corteo storico della manifestazione equestre.

Il territorio della contrada si estende nella zona meridionale della città antica, tra la prima cinta e la seconda cinta muraria, del centro storico della città. Nei suoi confini è inserita la vasta area delimitata a sud dalla circonvallazione Orientale e dalla circonvallazione Occidentale, transitando per porta Napoli ed a nord da via Manlio D’Eramo, piazza del Carmine, largo Nunzio Federigo Faraglia e buona parte del lato sud di piazza Garibaldi. Il borgo inoltre ha inglobato nel suo territorio la gran parte del borgo di S. Agata. Il borgo di Santa Maria della Tomba ha vinto due pali negli anni 2007 e 2014. Per quanto concerne la cordesca, la giostra dei ragazzi, la contrada ne ha vinti due rispettivamente nel 2013 e nel 2019; la Tomba è gemellata con il rione Badia della città di Valfabbrica. In bocca al lupo alla contrada per questa ennesima sfida nel campo di Piazza Maggiore. (h.20,00)

Andrea Pantaleo