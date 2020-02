Aspettando il Carnevale nella Valle Peligna

Sulmona, 22 febbraio– In attesa degli eventi in programma per il carnevale di Sulmona, di Pratola Peligna, degli altri paesi del territorio peligno, per il duemilaventi ci soffermiamo ancora una volta sul carnevale di Venezia, annoverato fra i più vetusti e prestigiosi al mondo. Il documento del carnevale di Venezia risale al secolo XII e, nel suo elaborato, si argomenta di divertimenti da tenersi in pubblico. Il fine è quello di garantire svaghi e piaceri da tenersi in luoghi pubblici per tutti i ceti sociali. Altra documentazione sul carnevale di Venezia risale alla seconda metà del XIII secolo, con la quale si prevede e dispone che il carnevale abbia una durata di molte settimane. A Venezia giungono come sempre cittadini provenienti da ogni località, nazione, città, continente del mondo in ogni periodo dell’anno; il carnevale non è da meno per presenze e visite in città. Personalmente ero a Venezia per l’apertura del carnevale duemilaventi e, come sempre, la presenza del pubblico era molta; tanta l’emozione, l’attesa dell’apertura del carnevale duemilaventi, per vivere nuove emozioni millenarie legate al carnevale di Venezia con la sua celebre storia. Come sempre le maschere del carnevale veneziano sono affascinanti e realizzano il fondamentale legame fra il passato, il presente, guardando al futuro. Molti i veglioni e le feste allestite nei palazzi veneziani, numerosi i festeggiamenti a Piazza San Marco, una delle piazze più famose e note al mondo; anche nelle calli della città vi erano figure in maschera in un’atmosfera magica, secolare, raffinata, arricchita la sera dalla nebbia che è scesa sulla città, sulla laguna veneta, realizzando una realtà quasi fiabesca, irreale, magica, lunare. La nebbia con il suo leggero, impalpabile velo cela ogni cosa, rendendola ancor più affascinante, misteriosa. Con la nebbia tutto traspare, tra luce, scompare nel bianco chiarore che invita a sognare. Sogno e realtà si susseguono, arcana armonia che incanta la fantasia. Venezia è città millenaria dalle innumerevoli tradizioni, feste, fasti secolari. È stata una Repubblica marinara potentissima la quale ha avuto commerci e relazioni con il mondo; sino alla scoperta dell’America ha dominato i commerci del mare. Il fascino delle maschere del carnevale veneziano consta nel celare completamente il proprio volto, la propria identità, destando fascino, mistero, curiosità di chi si cela dietro la maschera carnascialesca. Fra le maschere secolari più rinomate ed ancora oggi protagoniste del carnevale di Venezia vi è la “Bauta” che altro non è che una maschera di colore bianco, la quale è indossata indifferentemente sia dagli uomini, sia dalle donne, soprattutto nelle innumerevoli feste in maschera che vengono preparate in tutta la città. La Bauta è indossata di solito unitamente al tricorno nero, insieme al mantello chiamato anche tabarro. Molti altri sono i travestimenti del carnevale di Venezia tutti a realizzare il millenario scenario carnascialesco veneziano. Fra essi rimembriamo la “Gnaga” detta anche donna gatto che altro non è che un travestimento da donna il quale è indossato dagli uomini, la cui maschera riproduce il muso di una gatta. Altro travestimento storico è la “Moretta” il quale è costituito da una maschera di velluto avente colore scuro, insieme ad alcuni abiti raffinati. Uno dei momenti fra i più significativi è il Volo dell’Angelo nel quale, protagonista, è il campanile di San Marco con una figura dell’acrobata che compiva il volo; in seguito verrà introdotta la colomba di legno che realizza il tragitto partendo dal campanile di San Marco, ed ancora in un secondo tempo ha avuto luogo la sostituzione della Colombina con un’arista vera e propria. Al calar delle tenebre, all’imbrunire, la serenissima indomita ed altera elargisce istanti memorabili arricchiti dalle maschere del secolare carnevale, con la sua storia illustre. Da menzionare anche la musica classica immortale, con la celebre composizione di Niccolò Paganini, avente il titolo “il carnevale di Venezia”, opera numero dieci per violino. Ogni punto della città è arricchita nel periodo del carnevale da ancor più fascino e bellezza. Il carnevale di Venezia è patrimonio dell’Italia nel mondo, prestigio nazionale di una città con oltre mille anni di storia di eminente valore, splendore. La Serenissima indomita, altera, della Sua Stirpe può esser fiera. Venezia è immortale, nulla la può fermare, nemmeno il mare.

Andrea Pantaleo