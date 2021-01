“Asl1, chi è causa del suo male pianga se stesso”, parola del M5S

Sulmona, 26 gennaio- Sono due anni che il Movimento 5 stelle denuncia in tutte le sedi istituzionali l’incapacità gestionale e la mancanza di una programmazione della ASL 1. Aspetti accentuati dallo scorso marzo a causa della pandemia e che, nei giorni scorsi, ha rasentato il ridicolo in questi giorni con la maggioranza di centrodestra che, invece di porre rimedio ai disagi dei cittadini dovuti alla pessima gestione della Asl, spende le energie per difendere i dirigenti della Asl 1 da loro designati.

E’ avvilente vedere che chi ha la maggioranza politica nella Regione Abruzzo discuta sull’operato dei vertici della Asl1 non basando il confronto sulla gestione e sulla soddisfazione dei cittadini per i servizi sanitari, ma semplicemente guardando solo ed esclusivamente alla fedeltà politica dei vertici stessi.

Assistiamo quotidianamente a lamentele degli operatori sanitari per la scarsa qualità dei luoghi e dei mezzi di lavoro nonché della carenza di personale. Cittadini esasperati per le lunghe attese di una visita medica. Difficoltà nel tracciamento e nell’assistenza dei malati Covid 19 in assistenza domiciliare oppure in quarantena.

La Asl1 anziché porre rimedio alle segnalazioni degli stessi operatori sanitari, preferisce mandare al personale lettere “intimidatorie” da fare invidia anche alla censura del sepolto ventennio.Oggi come ieri rinnoviamo il nostro appello a Regione Abruzzo affinché proceda al commissariamento della ASL1 al fine di avviare una seria programmazione sanitaria in tutta la provincia dell’Aquila.

E' inutile che il centro destra continui a difendere i vertici della Asl1 da loro nominati perche poi si sa che " chi è causa del suo male, pianga se stesso".

