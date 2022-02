Asl 1: secondo Uil Fpl ed Fsi “Presto 41 nuove assunzioni di infermieri”

Sulmona, 12 febbraio– “Saranno presto assunti 41 nuovi infermieri nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila che sarà rafforzata da ulteriori 10 unità di personale occupato in altri ospedali italiani”. Ad annunciare le assunzioni di nuovo personale sanitario, soprattutto di infermieri, per fronteggiare la grave carenza nei 3 ospedali della provincia aquilana, sono il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti, il responsabile Sanità Uil Fpl Gianfranco Giorgi, il componente di segreteria Uil Fpl Claudio Incorvati e il segretario provinciale di Fsi Salvatore Placidi. – “Saranno presto assuntiche sarà rafforzata da ulteriori 10 unità di personale occupato in altri ospedali italiani”. Ad annunciare le assunzioni di nuovo personale sanitario, soprattutto di infermieri, per fronteggiare la grave carenza, sono il

“Abbiamo sollecitato la direzione generale a provvedere alle assunzioni, date le gravi situazioni di mancanza di personale che si registrano negli ospedali dell’Aquila, Sulmona e Avezzano – affermano – Tanti sono infatti i contagi da covid tra il personale sanitario che contrae la malattia all’esterno degli ospedali. Tutti i reparti sono in grave difficoltà e la situazione è seria in tutta la provincia. I casi più eclatanti si sono verificati oggi all’ospedale di Avezzano dove i reparti sono stati accorpati per mancanza di infermieri. Chirurgia vascolare ad oggi ha infatti solo 4 infermieri operativi e ortopedia conta solo 6 infermieri. Una carenza gravissima se si pensa che, per far funzionare al meglio un reparto, sono necessari almeno 12 infermieri. Altra grave carenza si registra nel blocco operatorio dell’ospedale San Salvatore dove gli interventi ordinari sono stati sospesi”. “Per questo motivo abbiamo sollecitato le assunzioni e arriveranno presto 41 infermieri che saranno assegnati nei 3 ospedali della provincia, oltre a 10 comandati in ingresso, cioè operatori sanitari occupati in altre strutture sanitarie italiane – concludono – La Uil Fpl e Fsi resteranno vigili affinché le assunzioni si concretizzino in tempi rapidi. Per ora si lavora in emergenza, ma presto sarà necessario rivedere l’organico in modo strutturale e definitivo”.