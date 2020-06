Asl 1: 4 casi di trichinella dal consumo di cacciagione

Controlli sul territorio provinciale del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Sulmona, 24 giugno- 4 casi di trichinella riscontrati nelle carni di cinghiali abbattuti nella caccia e nei suini da allevamento. La presenza del parassita, che può provocare malattie anche gravi nell’uomo, è emersa a seguito degli accurati controlli del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Asl, diretto dalla dr.ssa Francesca De Paulis. I controlli rientrano nell’azione di prevenzione messa in atto in concomitanza con la ripresa della caccia dopo la pausa dovuta all’emergenza Covid. 1 caso all’Aquila, 1 a Sulmona, 2 nella Marsica.

La presenza della trichinella, in seguito alle analisi eseguite dal Laboratorio dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise, è stata rinvenuta in un cinghiale catturato durante una battuta di caccia nell’aquilano. E così scattata la procedura di sicurezza che ha permesso al personale del servizio della Asl di rintracciare rapidamente il cacciatore e le carni contaminate, disponendo la loro esclusione dal consumo umano e la conseguente distruzione. Un analogo caso è stato accertato nell’aera di Sulmona. Le verifiche del Servizio della Asl hanno riguardato anche la Marsica dove la trichinella è stata trovata in due suini da allevamento.

I veterinari: “Aumento di casi” “Rispetto agli anni precedenti”, dichiara la dr.ssa De Paulis, “sono dati piuttosto alti nel confronto col parametro nazionale, quindi è indispensabile intensificare i controlli. Grazie alla sensibilizzazione condotta sul territorio oggi possiamo contare sulla collaborazione di cacciatori, associazioni di categoria ed enti preposti nel contrasto a questa malattia che in alcuni casi può avere conseguenze gravi per la salute. E’ fondamentale che si consumino carni e salumi provenienti da circuiti che sottopongono i loro prodotti a tutti i controlli igienico sanitari”. Oltre 8.000 controlli l’anno in provincia di L’Aquila.(h.17,30)