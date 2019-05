As Sulmonakron protagonista nella corsa più bella del mondo: la millemiglia

Sulmona,15 maggio-Anche Sulmona, grazie ai cronometristi della Sulmokron Ficr del capoluogo peligno, sarà protagonista nella Millemiglia 2019. Domani, giovedì 16 maggio, i cronometristi sulmonesi saranno a Gualdo Tadino (Pg) con tre postazioni con 8 cronometristi per cronometrare la XXXVII edizione della prestigiosa corsa automobilistica Brescia-Roma-Brescia. Per non lasciare nulla al caso, perché un centesimo di secondo potrebbe fare la differenza, la squadra dei cronometristi ha utilizzato buona parte del fine settimana per controllare le loro apparecchiature aspettando i nuovi pressostati.

L’edizione 2019 della Freccia Rossa andrà in scena dal 15 al 18 maggio, lungo la classica direttrice Brescia-Roma-Brescia, in quattro tappe: da Brescia a Cervia- Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a Roma, da Roma a Bologna e quindi da Bologna a Brescia. Tra le novità di quest’anno la riduzione del numero delle auto partecipanti alla corsa che saranno 430 contro le abituali 450. Anche quest’anno, alla 1000 Miglia non mancheranno gli eventi collaterali riservati a circa 130 vetture moderne: il Ferrari Tribute to 1000 Miglia e il Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge.

Così, dopo una straordinaria e impegnativa stagione invernale che ha visto la Sulmokron in prima fila sulle piste da sci del comprensorio dell’Alto Sangro, continua l’impegno dei cronometristi che anche in occasione della Millemiglia, daranno un importante contributo garantendo, anche attraverso nuove strumentazioni, l'esatta misurazione delle competizioni sportive “con la consapevolezza di aver imboccato una strada di crescita che fa guardare al prossimo traguardo” ( h. 17,30)