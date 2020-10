Articolo Uno: la Rete Ferroviaria Pescara-Roma diventà realtà.

Sulmona,7 ottobre– Questa mattina è stato presentato a Roma il progetto della linea ferroviaria Pescara-Roma, che il governo considera un’opera prioritaria per l’Italia con un investimento di oltre 6,5 miliardi di euro.Questo progetto era atteso da anni, e il potenziamento della Rete Ferroviaria Pescara-Roma è stata una delle tante proposte che nel corso della scorsa legislatura abbiamo portato avanti prima come SEL e poi come Articolo Uno.Lo scrive questa sera in una nota Tommaso Di Febo Coordinatore regionale di Articolo Uno