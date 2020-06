Articolo Uno Abruzzo: solidarietà ai sindacati nella battaglia contro L.r. 10/2020

Sulmona,6 giugno– Articolo UNO Abruzzo esprime pieno e convinto sostegno alla denuncia delle Organizzazioni Sindacali, circa il grave contenuto della L.R. n. 10 del 3 giugno 2020 varata dalla Regione Abruzzo.

Infatti la legge regionale, adottata a sostegno della crisi del settore turismo, all’articolo 10 autorizza il licenziamento del 30% degli addetti al settore, aggravando di fatto la crisi già in corso. È un fatto grave e in palese contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo per tutelare i livelli occupazionali per affrontare la crisi economica prodotta dalla pandemia. Di fatto la Regione Abruzzo autorizza con legge regionale i licenziamenti anziché difendere il lavoro. Articolo UNO Abruzzo si unisce pertanto alla condanna del sindacato e si impegna fin da subito a produrre iniziative adeguate a tutti i livelli per contrastare la legge regionale e affinché in questa regione siano ripristinati i più elementari principi Costituzionali e di legge. Così in una nota Massimo Berardinelli – Resp. Lavoro Articolo Uno Abruzzo e Tommaso Di Febo e Fabio Ranieri – Coordinatori Regionali Articolo Uno Abruzzo