Art1 : la ”Cura Abruzzo” della giunta Marsilio è un atto propagandistico per pochi

– Dobbiamo ancora una volta constatare che i provvedimenti della giunta Marsilio non sono in linea con le necessità degli abruzzesi e in modo più specifico di chi si trova in gravissime situazioni dal punto di vista economico e sociale.Sicuramente le aspettative degli abruzzesi erano legate a un provvedimento che prevedesse risorse e misure consistenti in grado di aiutare concretamente chi è in difficoltà. Invece la legge regionale, non risponde alle esigenze delle aziende, degli autonomi, dei professionisti e delle famiglie.