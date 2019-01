Arriva Salvini a Sulmona: tanta gente ma poche idee sull’Abruzzo

Sulmona, 27 gennaio– Bagno di folla questa sera a Sulmona, in Piazza XX Settembre, per l’atteso comizio del leader della Lega e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ingente il servizio di sicurezza da parte delle forze dell’ordine giunte da ogni località della regione e da Roma. Salvini è giunto alle ore diciotto e trenta circa per sostenere i candidati della Lega alle elezioni Regionali Abruzzesi. Tanta gente quindi, fra militanti e simpatizzanti leghisti provenienti da ogni parte della regione curiosi, semplici cittadini Salvini il suo tour in Abruzzo.

Molti i temi affrontati dall’immigrazione ai recenti avvenimenti riguardanti la Sua azione politica. Il leader leghista è deciso ad andare avanti per la sua strada in quanto convinto che occorre una politica ferma, decisa, di salde prese di posizioni. Ha ricordato la richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per la vicenda della Nave Diciotti ma Lui si è dichiarato convinto di andare avanti nell’interesse dell’Italia e del Popolo Italiano. L’immigrazione resta un questione dell’intera Società Internazionale ed è un fenomeno di vaste proporzioni che vede migliaia di sfollati provenienti da diversi stati del mondo. L’immigrazione negli ultimi anni è divenuto un problema di carattere internazionale, che necessita interventi mirati ed organici da parte dell’intera Unione Europea.

Nel corso della manifestazione vi è stata una dimostrazione spontanea, di un centinaio di cittadini, che ha visto l’esposizione di alcun striscioni quale forma di protesta e ferma presa di posizione verso la politica di Matteo Salvini. Gli striscioni recavano due frasi una di Fabrizio de Andrè, l’altra di Ivano Fossati. Non ci sono stati né incidenti, né tensioni, in quanto tutto si è svolto secondo le regole della democrazia, nel pieno rispetto delle diversità delle idee e delle opinioni.

Molta la presenza da parte della Società Civile e come di consueto non sono mancati i curiosi del caso. Nel corso della manifestazione vi sono stati momenti di forte ovazione con veri e propri cori da stadio e sventolio di bandiere leghiste. Insomma piu’una manifestazione politica e di partito sulle grandi questioni di politica nazionale e poco o nulla su quella regionale eccezion fatta per le polemiche spicciole sulla precedente Giunta regionale e niente piu’. Davvero pochino soprattutto per chi si candida a guidare l’Abruzzo per i prossimi anni

Andrea Pantaleo