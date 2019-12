‘ Arrestiamo la malattia’, un bel successo che conferma l’impegno di PinkPratola

Pratola Peligna, 23 dicembre– L’associazione PinkPratola è nata nell’estate 2018 e ad aprile di quest’anno è diventata ONLUS. La sua fondatrice, nonché Presidente, è Rachele D’Andrea, una giovane donna coraggiosa e generosa. Qualche anno fa Rachele ha dovuto affrontare la difficile battaglia contro il tumore al seno, e l’ha vinta.

Da quella terribile esperienza è riuscita a trarre i migliori insegnamenti e ha deciso di metterli, e di mettere sé stessa, al servizio di tutte le donne. A lei si sono unite tante volontarie, accomunate dal desiderio di sensibilizzare le donne circa l’importanza della prevenzione primaria e di quella secondaria.

La salute è il nostro patrimonio più grande e prezioso, dobbiamo conservarla e proteggerla, adottando innanzitutto uno stile di vita, il più sano possibile. Dopodiché bisogna sottoporsi a controlli periodici perché i fattori di rischio sono molteplici e il male può colpire qualsiasi donna, a qualunque età.

Le statistiche sono impietose: ogni tre nuovi casi di tumore, almeno uno di essi è al seno; una donna ogni 8/12 si ammala di tumore al seno. Ma le statistiche dicono anche che quanto più precocemente si scopre il male, tanto più alte sono le possibilità di guarigione, e tanto meno lunghe le terapie, i cui effetti sono assai invasivi e devastanti, sia a livello fisico che psicologico.

Sebbene giovanissima, la PinkPratola ha già all’attivo parecchie lodevoli iniziative. L’ultima, in termini di tempo, è la pubblicazione del libro “Arrestiamo la malattia”, che è stato presentato a Palazzo Colella. Il volume, dal taglio molto semplice, contiene fotografie e testimonianze.

Le foto sono state scattate dall’artista sulmonese Angelo D’Aloisio, che ha collaborato con l’associazione pratolana a titolo completamente gratuito. Ispirandosi alle “mug shots”, ossia alle foto segnaletiche che siamo abituati a vedere in tanti film americani, Angelo ha fotografato tante donne, cogliendole nella loro quotidianità, senza ritoccare minimamente i ritratti.

Passando alla parte testuale del libro, le testimonianze, trascritte in una prosa scarna ma efficace, colpiscono dritto al cuore. Ognuna è diversa dall’altra, eppure hanno un elemento che le accomuna e le rende parte di una espressione corale. Dopo i primi, comprensibili momenti di paura, di sconforto, di totale confusione, ogni donna, come per miracolo, è riuscita a trovare la forza di reagire, una forza fino ad allora sconosciuta. Ognuna di esse, sostenuta chi dal compagno, chi dai familiari, chi addirittura da sola, ha fatto prevalere l’istinto di conservazione ed ha affrontato la malattia a testa alta e col sorriso sulle labbra. Perché in questi casi, più che in altri, un atteggiamento psicologico positivo è fondamentale affinché la terapia sortisca gli effetti desiderati.

La lettura di questo libro è fonte di ispirazione, di aiuto e di consolazione. Ma c’è di più: parte del ricavato della vendita di “Arrestiamo la malattia”, che può essere acquistato al prezzo simbolico di dieci euro, concorrerà al raggiungimento di un ambizioso traguardo che Rachele e le altre volontarie si sono prefissate: l’acquisto di una Dignicap da donare al reparto di oncologia dell’ospedale SS. Annunziata di Sulmona. La Dignicap è un macchinario all’avanguardia che consentirà alle donne sottoposte a chemioterapia di mantenere i propri capelli e dunque di sopportare meglio le conseguenze della malattia.

Naturalmente l’utilizzo di un simile macchinario comporterà costi per la manutenzione e per l’acquisto dei caschi, che sono ad uso individuale. Per questo Rachele lancia un accorato appello alle Istituzioni, alla Asl e alla Regione e da parte sua il Sindaco di Pratola, dr.ssa Antonella Di Nino, presente a Palazzo Colella, ha assicurato il suo impegno incondizionato.

Trovandoci nel periodo natalizio sarebbe davvero un bel gesto aiutare la PinkPratola, perché in molti casi donare è assai più importante che ricevere.

Francesca De Luca