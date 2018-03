Arrestati due giovani sulmonesi a Pescara. Avevano rubato una borsa dentro un’auto

Sulmona,25 marzo– Sono due giovani sulmonesi S.S. di 25 e G.S. 26 anni le persone arrestate ieri sera a Pescara dagli agenti della squadra volante della Questura dopo aver rubato la borsa di un medico all’interno di un’auto I due sono stati sottoposti, su disposizione del Pm di turno, alla misura cautelare dei domiciliari con l’accusa di furto in concorso, in attesa della direttissima prevista per domani. I due giovani, poco dopo le ore 21 di ieri sera, avevano rubato la borsa nella vettura di una dottoressa pescarese che ha cercato di inseguire i due che sono, però, riusciti a fuggire, a bordo di un’auto, verso la zona del Tribunale . Proprio in quella zona sono stati fermati ed arrestati uno mentre era ancora all’interno dell’auto è l’altro dopo un breve inseguimento a piedi . Sulla vettura gli agenti hanno trovato parte degli effetti contenuti nella borsa rubata al medico, oltre ad una mazza da baseball, quattro coltelli di grosse dimensioni (h. 13,00)