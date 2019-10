Marielisa Serone è stata eletta alla Conferenza nazionale delle donne democratiche

Sulmona, 30 ottobre– E’ stata votata all’unanimità a rappresentare le Democratiche dell’Abruzzo nel Coordinamento Nazionale delle Donne, Marielisa Serone, 42 anni di Avezzano, filosofa, scrittice, dirigente provinciale del PD aquilano, da anni promulgatrice di una cultura contraria a discriminazione e sessismo, in tutte le sue forme e sfaccettature.

“Durante l’incontro del coordinamento delle democratiche regionali, che ha visto la presenza di una folta platea di donne motivate e preparate, è stata eletta con nostro grande orgoglio Marielisa – così commenta Francesco Piacente segretario provinciale del Partito Democratico. ”La bella notizia ci rende fieri, le democratiche d’Abruzzo hanno premiato il suo lavoro, la sua passione, la sua lungimiranza e la sua coerenza. “Marielisa insieme a Fabiola, altra delegata eletta del teramano, saranno ottime rappresentanti di una comunità di donne abruzzesi con tanta passione e determinazione”.

“La Conferenza delle Donne costituisce un valore aggiunto per il PD nell’ottica di un vero e proprio rinnovamento sociale e politico – continua Francesco Piacente – rappresenta un luogo ampio di incontro e di confronto che può diventare fortemente attrattivo per l’universo femminile al di là della specifica appartenenza al partito. È importante riconoscere il valido contributo che le donne possono portare alla realtà democratica ed è necessario promuovere la partecipazione delle donne in tutte le realtà, di qualunque livello politico e sociale, incoraggiando strategie che permettano alle voci delle donne, in tutta la loro diversità, di essere considerate, di partecipare e di essere rappresentate”.(h. 14,00)