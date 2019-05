Aree interne: Mastrangioli ” basta con le chiacchiere”

Sulmona, 23 maggio- La notizia relativa all’approvazione del Preliminare di Strategia dell’Area Interna “Gran Sasso – Valle Subequana” merita qualche considerazione di carattere generale, oltre la legittima soddisfazione per quell’Area rispetto alle nuove opportunità offerte dalla concretizzazione di un percorso previsto dalla Strategia Nazionale sulle Aree Interne nel quadro della Programmazione dei Fondi Europei e Nazionali 2014-2020.

Alcuni hanno manifestato stupore rispetto a tale esito, anche in relazione alle dinamiche e ai rapporti territoriali all’interno della Provincia dell’Aquila, come se tale esito fosse un risultato inaspettato o imprevisto.

Per chiarezza occorre dire che tale risultato ha origini ben lontane nel tempo, frutto di un percorso caratterizzato da numerosi confronti condotti dalla Giunta Regionale precedente con il Comitato Nazionale Aree Interne e con alcuni territori interessati, la cui conclusione la si può ritrovare nella Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 14 aprile del 2015.

Con tale Delibera si individuavano quattro Aree sperimentali per l’Abruzzo, “Basso Sangro Trigno”, “Valle del Giovenco Roveto”, “Val Fino Vestina” e “Valle Subequana-Gran Sasso”, individuando tra esse quella del “Basso Sangro Trigno” come Area prototipo nell’ambito della strategia nazionale.

Probabilmente era allora che le Istituzioni locali e le nostre rappresentanze politiche avrebbero dovuto far valere le ragioni del territorio, considerato che la classificazione delle aree interne allora effettuata dal Dipartimento Nazionale per la Coesione, vedeva e vede gran parte del nostro territorio classificato in maniera analoga ai territori individuati e deliberati dalla Giunta Regionale.

Con l’assurdo, per Sulmona, che quando aveva l’Ospedale di I° livello era considerato Polo e i Comuni limitrofi “Cintura”, con il declassamento dello stesso a II livello siamo diventati Area Interna, ma “Intermedia” e con il risultato: fuori da ogni programmazione per l’utilizzo dei Fondi Nazionali ed Europei e peggioramento della qualità e quantità dei servizi sanitari.

Premesso quanto sopra, ritengo che, a fronte dell’oggettiva frammentazione delle Strategie di Programmazione e Sviluppo che si va determinando all’interno del nostro territorio provinciale e di ambito più omogeneo come la Valle Peligna e Alto Sangro, necessita lavorare per ricostruire una Strategia Complessiva, Integrata e Omogenea dell’intera Provincia dell’Aquila, oggi assente, e per le sue Aree Omogenee che la caratterizzano.

Occorre necessariamente ridefinire gli ambiti e le aree, chiamiamole come vogliamo, sulle quali avviare un percorso unitario di progettazione e programmazione che tenga insieme e valorizzi tutte le peculiarità e particolarità esistenti, che elimini i punti di debolezza e sviluppi i punti di forza attualmente esistenti, con l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa, i servizi sanitari, la mobilità, l’occupazione.

Per la Valle Peligna, per il nostro territorio, a prescindere di quali saranno le prossime strategie della nuova Giunta Regionale, considerato che le scelte effettuate a livello nazionale per le Aree Interne copriranno finanziariamente, con le Leggi di Stabilità e i Fondi Europei tutto il periodo fino al 2020 e oltre, è necessario avviare da subito un ragionamento da parte di tutte le forze istituzionali, politiche e sociali, affinché non si arrivi impreparati alla nuova Programmazione 2021-2027.

Prioritaria e urgente sfida è quella di lavorare per favorire forme appropriate di gestioni associate di funzioni e servizi, collaborazioni, progettualità tra i Comuni della zona, poiché l’aggregazione, l’abitudine a lavorare insieme è una vera e propria “condizionalità” necessaria per poter partecipare alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), così come previsto dall’Accordo Partenariato Italia-Europa del 2014.

Ritengo che al Sindacato, nella sua generalità, per sua ampia e plurale rappresentanza sociale e territoriale debba e possa svolgere un ruolo importante di stimolo e di proposta: come Lega ci stiamo lavorando.