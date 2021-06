Aree interne, le iniziative della Regione per la Valle Subequana

Molina Aterno, 1 giugno– La Giunta regionale che si è riunita ieri sera a L’Aquila sotto la Presidenza di Marco Marsilio ha approvato, tra l’altro, nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) lo schema di Accordo di Programma Quadro tra la Regione Abruzzo, Comune di Molina Aterno, Agenzia per la Coesione territoriale, ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, ministero per le Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro, ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e ministero della Salute, relativo all’Area Gran Sasso – Valle Subequana.

Approvato anche l’aggiornamento per l’Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga. La Strategia punta a migliorare l’accessibilità ai servizi essenziali nei territori interni e rurali e al rilancio delle Aree Interne mediante un progetto di sviluppo locale con l’obiettivo di invertire la tendenza allo spopolamento e all’abbandono del territorio.