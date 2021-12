Approvati nel corso della notte la legge di stabilità e il bilancio di previsione

I due documenti passati a maggioranza dopo le tante polemiche di questi giorni.Approvati anche diversi emendamenti per la erogazione di contributi a Comuni e Associazioni. Il ringraziamento all’Aula del Presidente del Consiglio Sospiri

Sulmona, 31 dicembre– Il Consiglio regionale ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario delle opposizioni, il Progetto di legge 241 /2021 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2022). Approvati anche alcuni emendamenti al provvedimento che prevedono, tra gli altri: contributi al Parco regionale Sirente-Velino per risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica (100.000 euro); Abruzzo Regione del Benessere (650.000); cofinanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (3.000.000); interventi in materia di cultura e turismo come Tsa, Borghi più belli, progetto Movete e altri (1.000.000); sistema di trasporto funiviario (1.000.000); Museo della Perdonanza (100.000), Fondazione Di Persio-Pallotta (200.000); interventi di riqualificazione delle aree urbane di Vasto (80.000), Francavilla al mare (100.000) e Opi (20.000), valorizzazione delle attività di Crua e Cotir, interventi per fronteggiare il fenomeno dell’erosione della costa; sostegno alle imprese che operano nel porto di Pescara; risorse per il comprensorio turistico del Voltigno (200.000), per l’Istituto tecnico superiore di Ortona (150.000), per il Teatro Marrucino (300.000), per la realizzazione di residenze universitarie Chieti-Pescara (1.200.000).

E’ stato approvato a maggioranza anche il Pdl 242/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. Sono passati alcuni emendamenti che prevedono: il cofinanziamento del programma di mobilità sostenibile (1.900.000 euro), il finanziamento per i nuovi impianti funiviari regionali (2.000.000), gli interventi a sostegno delle politiche agricole (1.700.000 per ogni annualità), il contributo straordinario al Comune di Vasto (200.000), il finanziamento delle leggi regionali in materia di turismo itinerante e distillerie di birra artigianale oltre agli interventi per il settore sociale e il socio- sanitario, come quelli desinati a malati oncologici, associazioni di volontariato, bisogni alimentari, fondo per le associazione dei non vedenti (600.000); per il trasporto pubblico locale (oltre 3.618.000) e per la Protezione civile (600.000)

Il Presidente Sospiri:”La Regione Abruzzo ha la sua finanziaria”

Il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dopo aver guidato i lavori dell’Assemblea legislativa e annunciato, in tarda notte, l’approvazione del Bilancio di previsione della Regione Abruzzo per le annualità 2022-2024, si è rivolto all’Aula e agli abruzzesi con le seguenti parole: “Ringrazio i colleghi di opposizione che hanno permesso, con serietà, che in un solo giorno si facesse la finanziaria della Regione Abruzzo. Ringrazio i colleghi di maggioranza che con il loro lavoro hanno permesso di migliorare la finanziaria. Ringrazio il Presidente Marsilio e l’assessore Liris con i suoi funzionari. Auguro ai miei colleghi in quarantena di uscire presto e agli abruzzesi buon anno. Tra tante chiacchiere la Regione Abruzzo ha la sua finanziaria. È una regione in equilibrio, ci sono tanti investimenti, ci sono 49 milioni di meno a disposizione ma non ci sono tasse aumentate”.