Appello di Arco consumatori ai Consorzi acquedottistici

Sulmona, 6 aprile– Un appello ai Consorzi acquedottistici sulle difficoltà materiali sopratutto per le persone anziane di recarsi negli Uffici postali è stato rivolto oggi dal presidente dell’Associazione Franco Venni

“Ci sono arrivate delle segnalazioni relative alla necessità del pagamento delle bollette in corso solo ed esclusivamente attraverso il bollettino postale. La situazione- scrive Venni- derivante dall’attuale pandemia da Covid-19 rende difficoltoso, ed in alcuni casi impedisce, assolvere all’obbligo del pagamento soprattutto degli anziani entro la data di scadenza.Ci risulta, ad esempio, che in alcuni uffici postali non consentono il pagamento delle bollette e sono aperti esclusivamente per la riscossione della pensione. I pagamenti in essere da parte di codetta azienda risultano pertanto inadeguate e chiediamo che vengano create altre opzioni, come il pagamento tramite bonifico o a mezzo tabaccheria. Si intende pertanto non accoglibile il vostro eventuale addebito di penale in caso di ritardo, in presenza del quale saremmo costretti a rivolgerci al garante.

Qualora la Vs. azienda fosse in questo tipo di condizioni vi invitiamo a prevedere altre forme di pagamento e a soprassedere ad ogni forma di addebito di penale per ritardato pagamento”.

