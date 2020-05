App-Immuni, l’Abruzzo fra le prime regioni dove partirà la sperimentazione

Sulmona, 26 maggio– Il Ministero dell’Innovazione ha pubblicato il codice sorgente dell’app “Immuni” delle versioni iOS e Android, il sistema di notifica riguardo i contatti con Covid-19 e atto ad operazioni di prevenzione e cura mirate. Dai documenti si vede il logo dell’app, un omino bianco in un cerchio blu. Per codice sorgente s’intende il profilo dell’App codificato in linguaggio di programmazione. La sperimentazione di quest’ultima partirà in tre regioni, al nord, al centro e al Sud. Cosi riporta l’Ansa durante l’incontro tra i ministri dell’Innovazione Pisano, della Salute Speranza e le regioni proprio sulle ultime fasi di avvio. Al via libera si è aggiunto anche l’invio dell’attesa relazione da parte del Ministero della Salute al garante della privacy.

Il Garante Soro sostiene che “allo stato la norma trasmessa dal governo al Parlamento risponde alle richieste che avevamo fatto”.

La sperimentazione partirà all’alba della fase 3, ai primi di giugno, in Abruzzo, Liguria e Puglia ma prima di poterla scaricare su Android o sugli IPhone dovranno trascorrere altri 10-15 giorni. Cosi afferma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che conferma una pronta disponibilità nella prima decade di giugno.

L’App si avvarrà delle facoltà di notifica in caso di rilevamento sospetto di un caso positivo “Rilevato contatto con una persona positiva” sino al caricamento dei dati in caso di positività al Covid-19, per cui è necessaria «l’assistenza di un operatore sanitario autorizzato»; fra i dati che saranno richiesti ci sono anche la zona di provenienza, la provincia e le informazioni epidemiologiche, come «la durata dell’esposizione ad un utente positivo».

Nel caso in cui si dovesse attivare lo stato di allarme, l’omino blu assumerà il colore arancione e verranno richiesti dati fondamentali come “grado di febbre, tosse, affaticamento, difficoltà respiratorie e perdita di udito e olfatto”. In caso di positività ai quesiti precedenti verranno attivate d’ufficio delle procedura ad hoc, al contrario verranno prese delle misure di sicurezza come la quarantena domiciliare e il distanziamento sociale.Da ricordare che l’app non divulgherà alcun tipo di informazione personale ma lavorerà su codici casuali affidati ad ogni dispositivo, i quali verranno diffusi a contatto con altri dispositivi, rispettando sempre la privacy dell’utente.

Al momento si registrano forti dubbi sulle funzionalità del sistema, realizzato in una piattaforma di concerto da Apple e Google e consegnata ai Governi il 20 maggio scorso.

Il professor Stefano Zanero, docente di Computer security al Politecnico di Milano, spiega all’Ansa che «manca ancora il codice sorgente relativo alla parte del server che gestirà le informazioni sugli infetti…aspettiamo anche quello». Continua scettico sull’app anche il sindaco di Milano, Beppe Sala: «Da sola non serve a niente, servono i tracciatori, cioè migliaia di persone che prendono ciò che l’app segnala. All’estero ne stanno assumendo a migliaia, da noi non se ne parla… come si parla ancora poco di test e tamponi».Il presidente della commissione Telecomunicazioni della Camera, Alessandro Morelli si dichiara dubbioso a seguito della lettura della relazione del Copasir.

Il viceministro Sileri, invece, assolutamente positivo sull’innovazione, parla di «un tracing importantissimo», che «quando sarà attivo darà ulteriori informazioni sulla diffusione della malattia». (h. 9,30)

Chiara Del Signore