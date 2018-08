Anversa: questa sera presentazione del libro ” I Colori dell’esistenza”

Anversa degli Abruzzi, 17 agosto-Dopo i soddisfacenti eventi della prima quindicina di Agosto, proseguono le iniziative del programma estivo del Comune di Anversa degli Abruzzi. Questa sera ,Venerdì 17 “Incontro con l’Autore” con la presentazione del libro I colori dell’esistenza di Federico Mastrodomenico (Lupi editore) e serata Rock-Swing con i Fratelli Marelli in concerto, Sabato 18 a Castrovalva la presentazione della Guida per osservare gli animali in Abruzzo di Massimo Pellegrini, mentre dopo cena Cosplay in allegria per “Anversa sfila” con la partecipazione della vocalist Simona Marcelli. Grande serata domenica 19 con Michele Placido, Franca Minnucci e Davide Cavuti in Piazza Belprato con il Recital-concerto “La fiaccola: il canto antico della tragedia”. (h.9,30)