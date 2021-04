Anversa: in ricordo di Raffaella Del Greco

Anversa degli Abruzzi– Addio alla poetessa, e scrittrice abruzzese Raffaella del Greco. Donna forte e combattiva,avrebbe compito 95 anni in agosto. Ad annunciarlo da Roma, dalla sua residenza, su facebook, è stata l’adorata nipote Agnese Incurvati.

Nata ad Anversa nel 1926, intensa la sua attività di insegnante e autrice di numerose pubblicazioni, molte delle quali in memoria della tragedia vissuta dal padre Michele del Greco, pastore martire nella resistenza. per aver aiutato soldati anglo-americani e di altre nazionalità, prigionieri dei nazisti nel campo di concentramento di “Fonte d’Amore”, in fuga verso la libertà per i monti abruzzesi, nel settembre del 1943. Così come viene ricordato da un’epigrafe, presso l’Abazia Celestiniana nella Badia di Sulmona. Pluripremiata ed encomiata solennemente in concorsi nazionali ed internazionali, ricco è stato il suo palmares. Per i suoi meriti aveva incontrato il Presidente della Repubblica emerito, Carlo Azeglio Ciampi ed il Principe Carlo di Edimburgo.

Raffaella Del Greco, artista poliedrica, è stata autrice anche dei versi di canzoni in dialetto abruzzese che da anni sono nei programmi e repertori dei più rinomati gruppi corali d’Abruzzo.

Qualche anno fa è stata protagonista in un’importante serie di documentari, di quattro episodi, prodotta dalla Seadog TV & Films Productions Ltd per l’emittente televisiva britannica Channel 4.

Addio Raffaella, adesso andrai al pascolo fra i monti del Paradiso, peri rincontrare il tuo “Caro Papà”, così come si intitola uno dei tuoi libro al quale eri più legata.

Giovanni Pizzocchia