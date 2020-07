Anversa, estate 2020

Anversa, 27 luglio— Da alcuni giorni sono iniziati gli eventi estivi ad Anversa degli Abruzzi. Le iniziative in programma quest’anno debbono necessariamente tenere conto delle disposizioni per la prevenzione dei rischi del Covid-19, con prescrizioni organizzative, rispetto del distanziamento sociale e divieto di assembramenti. — Da alcuni giorni sono iniziati gli eventi estivi ad. Le iniziative in programma quest’anno debbono necessariamente tenere conto delle disposizioni per la prevenzione dei rischi del Covid-19, con prescrizioni organizzative, rispetto del distanziamento sociale e divieto di assembramenti.

Pertanto gli eventi sono stati sensibilmente ridotti e si svolgono in prevalenza all’aperto e in sicurezza, per la gran parte presso le Sorgenti di Cavuto in collaborazione con la Riserva Naturale Oasi WWF “Gole del Sagittario” e varie Associazioni locali.

Comunque vi sono proposte interessanti e adatte a tutti: dalle escursioni naturalistiche alle lezioni di Yoga, dalle lezioni sulle piante aromatiche alla scoperta degli animali del territorio, dalla lavorazione dell’argilla ai corsi sul miele e le api, dai laboratori artigianali alle arrampicate sulle pareti rocciose, dai racconti della tradizione alle danze popolari e varie serate di Cinema sotto le stelle in Piazza Belprato e Castrovalva.

Non mancano gli eventi di carattere artistico e culturale come il Concerto blues (sabato 8 agosto) e il Recital di poesia dialettale (12 agosto) a Castrovalva e, mostre ed esposizioni a cura di Tonio Fusco e Marisa Del Rosso, i tradizionali “Incontri con l’autore” con il prof. Eliano Zigiotto che il giorno 13 presenta Le Favole di Babrio e il prof. Giuseppe Grossi (che ha curato anni fa il volume “Anversa, Historia e Monumenta”) in una conversazione “Alla ricerca di Valva” il 18 pomeriggio.

Nell’ambito della Rassegna “Riflessi sonori” – a cura dell’Ass. Musicale Banda di Celano sotto l’egida de I Parchi Letterari – che coinvolge anche i vicini Comuni di Scanno e Villalago, si svolgono tre serate musicali di qualità nelle incantevoli piazzette del centro storico: l’11 agosto Concerto del Duo Ellington in Largo Sant’Agata, il 19 Concerto del Trio Cardoso nella corte antistante il Castello Normanno e il 24 Concerto Freak Out String Quintet formazione di archi femminile presso il Largo Palazzo.