Anversa: estate 2019, un cartellone ricco di eventi

Anversa, 27 luglio- Pronto il programma degli eventi estivi del Comune di Anversa degli Abruzzi con una ricca gamma di iniziative e proposte offerte a cittadini e turisti da fine luglio a inizio settembre. Si spazia dalla musica lirica al jazz, dai film di successo alle poesie, dalle presentazioni di libri alle mostre artistiche, dal teatro al ballo, dall'artigianato alla gastronomia, dai giochi per bambini alle escursioni naturalistiche.

“ Con un grande impegno organizzativo e la collaborazione di abitanti e Associazioni locali” – precisa il Sindaco Gianni Di Cesare – “ siamo riusciti ad allestire un programma notevole, caratterizzato da eventi originali e serate di qualità che ci auguriamo possano soddisfare i cittadini di Anversa e i numerosi visitatori e turisti che trascorrono il periodo estivo nel nostro paese e nella frazione di Castrovalva”.

Si inizia proprio dal piccolo borgo di Castrovalva con il variegato Festival Prospettive Distorte dedicato a Escher e articolato in tre giorni, mentre, la sera del 30 luglio a Sulmona presso il Sestiere di Porta Japasseri, sarà presentato il Palio della Giostra dei Borghi più belli d’Italia 2019 realizzato dalla pittrice Loreta Almonte per il Comune di Anversa vincitore della edizione dell’anno scorso. Il Palio sarà assegnato la sera di Sabato 3 agosto a Sulmona, dopo il sontuoso Corteo storico e le emozionanti sfide in Piazza Maggiore dei cavalieri dei Borghi e Sestieri abbinati a vari Comuni e alle città straniere presenti alla Giostra d’Europa.Per gli appuntamenti “ Incontro con l’autore” ci saranno le presentazioni di alcune pubblicazioni e mostre artistiche curate da Umberto Braccili (4 agosto), Domenico Rinaldi (10), Nicola Mastronardi (12), Tonio Fusco (16) e Mauro Lorefice (23).

Nell’ambito del Muntagnijazz Festival: il 10 agosto si svolge la tradizionale Passeggiata musicale “I Suoni del Sagittario” lungo le Gole fino a Castrovalva con Concerto finale, mentre in Piazza Belprato il 19 si svolge l’esibizione del Francesco Mammola Quartet “In viaggio da Bach ai Queen” e il 23 il Concerto di Andrea Braido “Plays Hendrix Music”. Molta attenzione dedicata alla Musica in varie serate di agosto presso il suggestivo Largo Palazzo e la Piazza Belprato: il 12 Quartetto Piano Piano con “Emozioni in Bianco e Nero”, il 14 Blue Stuff in Concerto, il 17 Concerto lirico “Bel canto a Palazzo” con Emanuela Marulli soprano e Aldo Ciofani pianista, il 18 The Lyin’ Eyes con brani rock interpretati da giovani locali, il 25 la Black Coffe Band con blues pop e rock, il 27 Falsi Dei Tibute Band Negramaro, ed infine, nel quadro dei Festeggiamenti alla Madonna della Consolazione, il 28 esibizione della Fanfara della Polizia di Stato e cover rap del Deep Soul Trio, il 30 Summer Music Show e il 31 l’atteso Spettacolo Musicale con Piero Mazzocchetti.

Spazio anche alla musica da ballo e ai ballerini, il 15 agosto con La Milonga del Sagittario nel Piazzale Municipio e il 24 con la Serata danzante caraibica con dj e animazione in Piazza Belprato. Per la rassegna “ Cinema sotto le Stelle” a cura dell’Associazione Albergo Diffuso sono programmate le proiezioni di Film di successo nelle serate del 9, 16, 21 e 26 agosto.Da segnalare anche il Recital di Poesia dialettale in programma a Castrovalva l’11 agosto, la Commedia teatrale “La pentola del diavolo” della Compagnia Amici della Saletta la sera del 13, la suggestiva Passeggiata filosofica anversana “Sorella Acqua” nella mattinata del 17, il Clown Giacomino il 18 pomeriggio per la felicità dei bambini e il Social Quiz “Il Cervellone” il 29.

Emozioni assicurate nella la Serata dannunziana “Sogna mia cara anima” del 20 agosto in Piazza Belprato, con la partecipazione di Paola Gasmann e Ugo Pagliai, ideazione di Davide Cavuti, prolusione di Franca Minnucci, intermezzi musicali del Davide Cavuti Ensemble, il tradizionale appuntamento culturale promosso dal Parco Letterario G. D’Annunzio con il contributo della Fondazione Carispaq. Giusto infine evidenziare anche le numerose e interessanti attività organizzate dalla Riserva Naturale e Oasi WWF “Gole del Sagittario” presso le Sorgenti di Cavuto: Centro estivo per bambini, Corsi di Educazione ambientale, Yoga in Oasi, Corsi base di Ceramica, Corsi di Disegno naturalistico, Corsi base di roccia, Yoga Anversa, Riflessologia plantare, Campi di volontariato, escursioni nella natura e visite guidate. (h. 15,00)