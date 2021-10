Anversa: domenica l’evento “Parole nella Natura” per la VII “Giornata europea dei parchi europei”

Quest’anno il viaggio nei Parchi Letterari comincia celebrando i luoghi danteschi nella natura virgiliana a Mantova e continuerà a Galtellì per festeggiare i 150 di Grazia Deledda. Un lungo percorso nel nome di una letteratura senza confini, così come viene ricordato ogni anno nel Parco Letterario Ernst Bernhard istituito nel Campo di internamento di Ferramonti di Tarsia.

La difesa sociale più avanzata è proprio quella culturale, strumento di sopravvivenza non solo per gli endemismi ma anche per le identità locali. A Recanati si salirà sul Monte Tabor per ammirare i Monti Sibillini oltre la siepe di ligustro e Francesco Petrarca ci mostrerà ad Arquà il “secondo Elicona che per te e per le Muse ho allestito sui Colli Euganei”. Nino Chiovini e Giuseppe Dessì ci sveleranno dalla Val Grande e da Villacidro “La maestà dei monti e la solennità degli alberi”; così come Policarpo Petrocchi e Attilio Bertolucci ci indirizzeranno alle storie antiche dell’Appennino.

A Ostia scopriremo con Pier Paolo Pasolini che cultura e ambiente insieme sono fondamentali nel lavoro di recupero e sviluppo di un territorio. Pietro Querini ci farà sbarcare a Røst nell’Arcipelago delle Lofoten dove: “Per tre mesi all’anno, cioè dal giugno al settembre, non vi tramonta il sole, e nei mesi opposti è quasi sempre notte…”; mentre con Johan Peter Falkberget conosceremo le storie dei minatori e dei contadini di Røros.

Visiteremo l’Abruzzo con i luoghi cari a Gabriele d’Annunzio e a Benedetto Croce, padre della prima legge italiana sulla tutela del paesaggio, e la Sulmona di Ovidio. E affideremo a Pier Maria Rosso di San Secondo e Gesualdo Bufalino il compito di raccontarci la Sicilia profonda. Prendendo ispirazione dalla poesia di Eugenio Montale, impareremo a conoscere e conservare la biodiversità̀ e i valori del paesaggio naturale e culturale delle Cinque Terre.