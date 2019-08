Anversa: domani in programma Concerto della Fanfara della Polizia di Stato

Anversa degli Abruzzi, 27 agosto– Con la Cerimonia di Omaggio ai Caduti presso il Monumento, il 28 agosto si da inizio alla Festa della Madonna della Consolazione venerata ad Anversa degli Abruzzi. Subito dopo in Piazza Belprato il Concerto della Fanfara della Polizia di Stato diretta dal M° Secondino De Palma. In serata poi esibizione del Deep Soul Trio. – Con la Cerimonia di Omaggio ai Caduti presso il Monumento, il 28 agosto si da inizio alla Festa della Madonna della Consolazione venerata ad Anversa degli Abruzzi. Subito dopo in Piazza Belprato ildiretta dal M° Secondino De Palma. In serata poi esibizione del Deep Soul Trio.

Giovedì 29 intrattenimento serale con il Social quiz “Il Cervellone”, mentre Venerdì 30 giochi e divertimento per i bambini con i Gonfiabili e spettacolo Deepsummer Music Show con la Cover Squared Giuliano Palma.

Sabato 31 in mattinata Festa in onore di Sant’Antonio da Padova con S. Messa e Processione accompagnata dal Complesso Bandistico Città di Introdacqua, nel pomeriggio il Corteo storico con la partecipazione del Sestiere di Porta Japasseri per la Cerimonia di consegna della Chiavi d’argento alla Madonna da parte dell’autorità civile e la Solenne esposizione dell’Effige della Madonna della Consolazione con fiaccolata. In tarda serata lo spettacolo musicale con il tenore Piero Mazzocchetti

Domenica 1° settembre il tradizionale incontro con i Pellegrini di Pratola Peligna, l’intrattenimento del Complesso bandistico Città di Squinzano, la S. Messa solenne e la Processione lungo le vie del paese. In conclusione il Gran Concerto del Complesso Bandistico Città di Squinzano diretto la M° Giovanni Guerrieri. (h. 20,00)