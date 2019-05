Antonio Frezza nella Direzione nazionale del Psi

– Antonio Frezza, già membro del, è stato nominato nella Direzione Nazionale, assise ristretta e di raccordo tra i vari organi del partito più longevo in Italia. Altro successo, quindi, della compagnie Scialista abruzzese sempre più proiettata ai massimi livelli dell’organizzazione nazionale..Tutto questo a seguito dell’elezione dicome Presidente del consiglio Nazionale, massimo ordine dell’organizzazione socialista italiana. Quindi la pattuglia D’annunziana a Roma, da oggi, può contare oltre che di Antonio Frezza e Gabriele Barisano anche di Gianni Padovani e Massimo Carugno così come del Segretario Regionale Giorgio D’Ambrosio. Questo risultato straordinario é la dimostrazione plastica di come un lavoro di squadra e il sodalizio tra territori possano far emergere profili eterogenei senza consumarsi in sterili competizioni personali, dando così prova inconfutabile della bontà di questo gruppo dirigente. Un ringraziamento particolare, si legge in una nota, alla squadra del Consiglio Nazionale l’ing. Sergio Di Cintio e Luigi Rampa le insotituibili Giulia Ester Giuliani, Gabriella D’Angelo e Regina D’eramo.(h.13,00)